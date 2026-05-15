Día del maestro: las mejores frases para felicitarlos por WhatsApp, Facebook e Instagram hoy 15 de mayo

Una maestra sonriente lee un libro ilustrado a un grupo de niños sentados en el suelo de la Escuela Primaria Benito Juárez en México, con un cartel de "Feliz Día del Maestro" visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de docentes reciben hoy el reconocimiento de estudiantes y familias en el Día del Maestro, una conmemoración establecida el 15 de mayo en México para destacar el papel estratégico de la educación en la sociedad.

El calendario oficial marca la fecha desde 1918, luego de que el Congreso la eligiera en referencia a la toma de Querétaro y la captura de Maximiliano de Habsburgo.

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La celebración también coincide con la fiesta de San Isidro Labrador y el día de San Juan Bautista de La Salle, patrono de los educadores.

La decisión de instituir este homenaje surgió tras la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917.

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El presidente Venustiano Carranza impulsó el reconocimiento a los docentes como agentes fundamentales para reconstruir un país marcado por la desigualdad.

Una maestra sonriente lee a un grupo de estudiantes uniformados en un aula, parte del nuevo programa de lectura implementado por el Ministerio de Educación en Guatemala para fomentar el hábito lector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases y felicitaciones para enviar en el Día del Maestro

El 15 de mayo se ha convertido en una ocasión para agradecer la dedicación y la vocación de quienes enseñan en escuelas y universidades de México. Compartir una frase puede ser una forma sencilla de expresar gratitud y admiración.

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Representación visual del virus Coxsackie flotando en un aula llena de niños y maestros, ilustrando su potencial de propagación en entornos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que tu vocación transforme vidas y tu enseñanza inspire generaciones.

Gracias por sembrar conocimiento y valores en cada estudiante.

Tu entrega en el aula es el cimiento de una sociedad más justa.

Enseñar es dejar huella en el corazón de quienes aprenden.

Hoy celebramos tu paciencia, tu pasión y tu compromiso con la educación.

Ser maestro es formar futuros y acompañar sueños.

La educación que brindas es el mayor regalo para el país.

Cada lección tuya es una semilla de esperanza.

Gracias por abrir puertas al conocimiento y al pensamiento crítico.

Tu labor no termina en el aula, trasciende en cada vida que marcas.

El futuro de México se escribe con la dedicación de sus maestros.

Gracias por enseñar con el ejemplo y por motivar a nunca dejar de aprender.

Tu trabajo diario es la base de ciudadanos libres y responsables.

Hoy y siempre, gracias por tu entrega.

Ser maestro es creer en el potencial de cada estudiante.

Gracias por tu paciencia y por encontrar siempre una manera de inspirar.

Tu vocación es fuente de esperanza para México.

La huella que dejas en tus alumnos es imborrable.

Enseñar es un acto de generosidad que cambia al mundo.

Feliz Día del Maestro a quienes hacen de la educación una tarea de vida.