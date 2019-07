Cada vez que escuches que los círculos de abundancia son un fraude, te están diciendo: no te cases, no seas parte de ningún grupo, no te asocies, no vivas en comunidad, no participes, no ayudes ante los desastres naturales, no des un regalo de cumpleaños, no visites a un enfermo, no confíes ni creas en los seres humanos, pues seguro, tarde o temprano te van a fallar.