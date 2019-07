Su nueva versión, el "Telar", el "Fractal", el "Mandala", envuelta en buenos deseos y crochet hippie, es exactamente lo mismo, un esquema piramidal que no necesita una estructura jurídica, una oficina y ni siquiera se firma un pagaré o se hace un depósito en una cuenta bancaria. Todo efectivo, cash en mano. Quienes regentean los nuevos telares ni siquiera hablan de inversiones, hablan de "regalos" para cumplir "sueños" materiales, una trampa cínica diseñada para evitar una posible imputación porque regalarle plata a alguien no es un delito. De nuevo, no hay inversiones que sustenten las ganancias, plazos fijos, apuestas inmobiliarias, flotas de taxis, nada, ni siquiera una firma de un pagaré o un depósito en una cuenta bancaria: la plata que una gana la ponen otras mujeres.