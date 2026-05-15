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Ni pilates ni pesas: este es el ejercicio perfecto para hacer en casa y fortalecer los tríceps

Los entrenadores personales y expertos recomiendan una práctica que es ideal para ganar masa muscular y tonificar la parte posterior del brazo, usando el propio peso corporal

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El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

La ciencia ha demostrado en más de una ocasión los múltiples beneficios que tiene para la salud física y mental realizar deporte con frecuencia. Es por ello que, en los últimos años, son muchas las disciplinas que gozan de una gran popularidad gracias, sobre todo, a su efectividad para ganar masa muscular y, por ende, tonificar el cuerpo, mejorar la flexibilidad y la movilidad y, en definitiva, mantenerse en forma. Aunque prácticas como el pilates o levantar pesas en el gimnasio son muy positivas, existe un ejercicio que recomiendan los entrenadores personales y expertos por ser ideal para hacer en casa y fortalecer la parte posterior del brazo, en concreto, los tríceps.

La pérdida de firmeza en la zona posterior del brazo, conocida popularmente como “alas de murciélago”, obedece principalmente a la acumulación de grasa y a la falta de desarrollo muscular en el tríceps braquial. Para revertir esta situación, no son suficientes los ejercicios de resistencia general; se requiere un trabajo de carga que provoque una respuesta de compactación y aumento de densidad en las fibras musculares.

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El pilates resulta eficaz para fortalecer músculos estabilizadores y favorecer la elongación. Sin embargo, la flacidez en el tríceps suele aparecer porque este músculo extensor, que rara vez se activa durante las actividades diarias de tracción, necesita una resistencia concreta que sobrepase su rutina habitual para lograr una transformación estructural.

La mejor forma de eliminar la flacidez de los brazos

Ejercicios tríceps
Los ejercicios tríceps son clave para eliminar la flacidez de los brazos. (Freepik)

Los expertos destacan que los fondos de tríceps, realizados en banco o silla, son el ejercicio más recomendado para trabajar una zona del cuerpo frecuentemente desatendida. Este movimiento goza de amplio respaldo entre los entrenadores por su eficacia biomecánica.

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Reconocidos como el método más efectivo para combatir la flacidez en los brazos, los fondos de tríceps emplean el peso corporal como principal resistencia. Esta característica permite aislar el trabajo del tríceps de manera que pocos ejercicios logran.

La técnica consiste en descender el cuerpo con los codos juntos y paralelos, lo que obliga al tríceps a sostener y desplazar todo el peso del torso. Esta exigencia genera microlesiones en las fibras musculares, que, tras el proceso de recuperación con descanso y alimentación adecuada, derivan en un músculo más firme y compacto, favoreciendo una apariencia más tonificada.

Cómo hacer los fondos de tríceps de forma correcta

fondo de triceps
Fondo de triceps. (Freepik)

Para realizar fondos de tríceps de manera segura y efectiva, los entrenadores aconsejan prestar especial atención a la técnica. El primer paso es colocar las manos en el borde de una silla o banco estable, alineadas con las caderas, con las palmas firmes y los dedos orientados hacia adelante.

Durante la ejecución, resulta fundamental mantener los codos pegados al cuerpo y dirigidos hacia atrás. De esta manera, el trabajo recae sobre el tríceps y se evita la sobrecarga del deltoides anterior, lo que reduce el riesgo de lesiones en el hombro.

El movimiento debe limitarse a descender hasta que los codos alcancen un ángulo de 90 grados, sin bajar más para proteger la articulación. Al regresar a la posición inicial, se recomienda extender por completo los brazos y contraer el tríceps durante un segundo para optimizar el resultado del ejercicio.

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