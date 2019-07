Se siente defraudada en su propia inteligencia y educación, mientras habla de sus dos títulos universitarios, su marido contador. "Con el diario del lunes todos lo saben", se lamenta: "Ahora yo no le puedo imputar mi estafa a nadie. Jamás firmé un papel, no tengo ninguna constancia. Me prometió el 200 por ciento de interés. Cuando me tocó ser 'agua', no cobré. Llegué a esa instancia. Mi amiga que me hizo entrar me explicó cuando reclamé que no tenía responsabilidad, que yo sabía las reglas del juego y era mi problema que a las que yo invité no invitaran a nadie, que me joda por no cobrar porque era culpa mía".