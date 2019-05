El nombre no dice mucho, pero son pocos los que no lo reconocerían. La imagen con la que lo capturó un fotógrafo de Infobae se volvió material de discusión y de análisis: Romero, ex candidato a Diputado Nacional por el partido Socialista de los Trabajadores Unificados, con las rodillas semiflexionadas dispara un arma de casera, un "mortero" artesanal, contra la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Congreso, durante las manifestaciones contra la reforma previsional en 2017.