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¿U2 dará concierto gratis en el Zócalo? Sheinbaum responde tras visita de la banda a CDMX

La mandataria habló sobre el encuentro que mantuvo con la exitosa agrupación

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CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La presencia de la banda irlandesa U2 en la Ciudad de México generó expectativas sobre un posible concierto gratuito en el Zócalo, tras su visita a eventos organizados por el gobierno federal y la grabación de un clip musical.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre su encuentro con la banda?

Durante La Mañanera de este 15 de mayo, la mandataria habló sobre el reciente encuentro que tuvo con la agrupación.

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En este sentido, detalló que la banda participó como embajadora de un torneo de fútbol que reunió a jóvenes de distintos países en la capital.

Foto: redes de Claudia Sheinbaum
Foto: redes de Claudia Sheinbaum

“Fue muy agradable conocerlos, y además en este ambiente donde jóvenes de distintos lugares del mundo se encuentran por la pasión del fútbol y por sus derechos”, afirmó Sheinbaum.

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También reveló que propuso a los integrantes de U2 explorar proyectos conjuntos para apoyar a jóvenes músicos mexicanos, similar a las iniciativas que la banda impulsa en Irlanda.

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

¿U2 dará concierto gratuito en el Zócalo?

Al ser cuestionada durante su conferencia matutina respecto a si U2 le confirmó si darán un show gratuito en el Zócalo de la CDMX, la presidenta fue contundente con su respuesta:

“No, no confirmaron“.

Sheinbaum no anunció ningún evento musical masivo con la agrupación, y la visita de la banda se limitó a actividades vinculadas a la copa de fútbol y a la grabación de material audiovisual

¿Qué dijo U2 de Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sostuvo un encuentro con Bono y The Edge, integrantes de U2, durante la Asamblea General de “Street Child World Cup” en Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

En el video difundido por la mandataria, los músicos le expresan su admiración y se declaran seguidores de su trabajo.

Tan fan de ti”, afirmó The Edge, mientras Bono destacó dos políticas prioritarias del actual gobierno: “el aumento al salario mínimo y la atención médica universal”.

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