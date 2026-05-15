Un salto en la exploración lunar: cómo la matemática reduce el costo del viaje Tierra-Luna

Un nuevo método matemático logra calcular la ruta Tierra-Luna más eficiente, permitiendo ahorrar 58,80 metros por segundo de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exploración lunar vive un momento de transformación con el renacer de los vuelos a la Luna por parte de las misiones Artemis. Un grupo de científicos acaba de lograr un avance que promete impactar el diseño de futuras misiones, al presentar un método matemático capaz de calcular la ruta más eficiente conocida entre la órbita terrestre y la lunar.

El resultado ofrece un ahorro de combustible que, aunque parezca modesto en términos absolutos, representa un salto significativo en la competitividad y viabilidad de los viajes espaciales.

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La investigación, publicada en la revista Astrodynamics, involucró a especialistas de la Universidad de Coimbra, la Universidad de Oporto, la Universidad de Évora, el Observatorio de París, así como las universidades brasileñas de Pernambuco y São Paulo.

Una infografía ilustra cómo un nuevo método matemático optimiza las rutas entre la Tierra y la Luna, prometiendo un ahorro de 58.80 m/s de combustible por misión y abriendo nuevas posibilidades para la exploración espacial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta se apoya en la teoría de conexiones funcionales, una aproximación matemática que permite analizar de manera sistemática millones de trayectorias posibles entre la Tierra y la Luna.

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Gracias a esta técnica, el equipo identificó una ruta que requiere 58,80 metros por segundo menos de combustible en comparación con los itinerarios más eficientes registrados hasta la fecha, cuya demanda total era de 3342,96 m/s.

En palabras de Allan Kardec de Almeida Júnior, investigador de la Universidad de Coimbra y autor principal del estudio, “en los viajes espaciales, cada metro por segundo equivale a un consumo masivo de combustible”. El hallazgo implica una reducción de costos y una ganancia de eficiencia que puede marcar la diferencia en proyectos donde cada gramo cuenta.

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El punto L1 como centro de tránsito ideal

La teoría de conexiones funcionales permite analizar millones de trayectorias, optimizando la transferencia entre la órbita terrestre y lunar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación parte de una premisa central: el punto lagrangiano L1, una región del espacio ubicada entre la Tierra y la Luna donde las fuerzas gravitatorias de ambos cuerpos se equilibran, puede convertirse en un centro logístico ideal para la exploración lunar.

“La futura exploración de la Luna implicará numerosos lanzamientos, tanto tripulados como no tripulados, esenciales para el transporte de materiales e instrumentos cruciales para el éxito de las misiones lunares”, explicaron los autores. Esta visión considera que, a medida que crecen los planes para colonias, bases o actividades extractivas en la superficie lunar, la optimización de rutas entre órbitas adquiere una importancia creciente.

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El método desarrollado permite trazar la transferencia desde una órbita terrestre hasta la órbita lunar en dos etapas principales. Primero, la nave abandona la órbita de la Tierra y entra en una órbita alrededor de L1.

El punto lagrangiano L1, ubicado entre la Tierra y la Luna, surge como centro logístico ideal para futuras misiones espaciales. (NASA)

Esta maniobra, guiada durante gran parte del trayecto por las llamadas trayectorias naturales del sistema, minimiza el consumo energético. A diferencia de las aproximaciones clásicas, que suelen priorizar la entrada a L1 desde el lado más próximo a la Tierra, el modelo propuesto detectó que el acceso más económico se produce desde la zona más cercana a la Luna.

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Vitor Martins de Oliveira, investigador postdoctoral del Instituto de Matemáticas, Estadística e Informática de la Universidad de São Paulo y coautor del estudio, detalló una de las claves del avance: “En lugar de suponer que es más fácil elegir la parte de la variable más cercana a la Tierra, podemos utilizar un análisis sistemático con métodos más rápidos para intentar encontrar soluciones no triviales”.

El uso de la teoría de conexiones funcionales permitió explorar decenas de millones de combinaciones, reduciendo el espacio de soluciones a aquellas que mostraban los costos más bajos y aseguraban la viabilidad técnica de la maniobra.

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Simulación masiva y soluciones no convencionales

Investigadores de universidades europeas y brasileñas participaron en el hallazgo, publicado recientemente en la revista Astrodynamics. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el proceso de diseño de la nueva ruta, el equipo llevó a cabo 280.000 simulaciones, multiplicando la escala y profundidad de búsqueda frente a los enfoques tradicionales, que suelen limitarse a unas decenas de miles. El grupo de Almeida, en particular, alcanzó los 30 millones de rutas evaluadas, una cifra que evidencia el cambio de paradigma que introduce la informática avanzada en la exploración espacial.

La técnica empleada se fundamenta en el problema restringido circular de tres cuerpos, donde la órbita de una nave se calcula considerando la interacción gravitatoria entre la Tierra, la Luna y la nave, bajo un sistema específico de coordenadas y restricciones.

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Tras abandonar la órbita terrestre, la nave realiza un sobrevuelo lunar y entra en una órbita de Lyapunov alrededor de L1, desde donde ejecuta la transferencia final hacia la Luna. Cada tramo del viaje se apoya en una variedad invariante, es decir, un conjunto de trayectorias que, por sus propiedades matemáticas, garantizan estabilidad y eficiencia en el consumo de combustible.

07/04/2026 Vista captada por la nave espacial Orion durante la misión Artemis II, a 6 de abril de 2026. La misión Artemis II se encuentra ya de vuelta a la Tierra tras haber completado su recorrido alrededor de la Luna, en la que supone una de las fases más críticas del viaje espacial: la reentrada en la atmósfera. SOCIEDAD NASA

“Esta diferencia puede resultar útil para los diseñadores de misiones, mientras que la eficiencia de la técnica podría extender los resultados a otros tipos de transferencias en el espacio”, afirmó el equipo en el artículo original. El enfoque no solo representa un ahorro inmediato, sino que se muestra escalable para otros destinos donde la optimización de recursos es prioritaria, como Marte o los asteroides cercanos a la Tierra.

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Entre las ventajas prácticas de la ruta propuesta, destaca la posibilidad de mantener comunicación ininterrumpida con la Tierra y la Luna. “La misión Artemis 2, por ejemplo, perdió la comunicación con la Tierra durante un tiempo porque se encontraba justo detrás de la Luna. La órbita que proponemos es una solución que mantiene una comunicación ininterrumpida”, señaló Oliveira. Esta característica podría ser determinante para operaciones que requieren monitoreo constante, control remoto o transmisión de datos críticos en tiempo real.

La eficiencia en el uso del combustible se traduce en múltiples beneficios: mayor capacidad de carga útil, reducción de costos logísticos y ampliación del margen de seguridad para las tripulaciones y equipos. En el contexto de una carrera espacial que revaloriza la sostenibilidad y la economía de los recursos, cada avance en la optimización de trayectorias se convierte en una herramienta estratégica.

Un método adaptable a futuras misiones

La nueva ruta se acerca a la Luna para ingresar a L1, contradiciendo los modelos clásicos que priorizaban el acceso desde la zona más cercana a la Tierra. (NASA)

A pesar de los logros, el propio equipo reconoce que la ruta calculada no representa el límite absoluto de eficiencia. Las simulaciones realizadas solo consideraron los efectos gravitacionales de la Tierra y la Luna, dejando fuera la influencia del Sol y otros cuerpos celestes. Incluir estos factores podría permitir ahorros adicionales, aunque con la salvedad de que las soluciones serían válidas solo para fechas específicas de lanzamiento.

“Sería necesario realizar la simulación para una posición específica del Sol. Por ejemplo, si simulamos la fecha de lanzamiento de la misión como el 23 de diciembre, obtendremos resultados válidos solo para una misión lanzada en esa fecha”, explicó Almeida.

Esta restricción, lejos de ser un obstáculo, abre la puerta a una personalización avanzada de misiones, en la que cada ventana de lanzamiento puede beneficiarse de un cálculo optimizado. El método, según sus creadores, permite realizar simulaciones masivas para encontrar la mejor trayectoria en cada contexto, empleando análisis sistemáticos que, con el desarrollo de la computación, serán cada vez más rápidos y precisos.

De izquierda a derecha, Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, la tripulación del Artemis II, durante una rueda de prensa tras su misión en órbita lunar, en Houston, el sábado 11 de abril de 2026. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP)

La proyección de este avance no se limita al entorno lunar. El mismo enfoque podría aplicarse para diseñar rutas entre otras parejas de cuerpos celestes, como la Tierra y Marte, o para misiones de retorno de muestras y transporte de recursos. “El análisis sistemático que aplicamos en nuestro trabajo podría adoptarse de forma más generalizada en el futuro”, sugirió Almeida.

La exploración lunar se encuentra en una etapa de expansión, con proyectos de agencias como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras entidades de Asia y América Latina que buscan establecer presencia permanente en la superficie del satélite. En ese escenario, la eficiencia en la transferencia de materiales, instrumentos y tripulaciones se convierte en un factor determinante para la viabilidad y éxito de cada misión.

Los autores subrayaron que el punto L1 puede funcionar como un centro de tránsito ideal, gracias a sus propiedades dinámicas y ubicación estratégica. Esta visión coincide con las tendencias actuales en la planificación de infraestructuras espaciales, que prevén nodos logísticos intermedios para facilitar el ensamblaje, reabastecimiento y reconfiguración de vehículos antes del descenso final a la superficie lunar.

La nave Orion inicia su recorrido fuera de la órbita terrestre, superando las primeras pruebas vitales antes de adentrarse en el espacio profundo. (NASA)

La investigación, recogida por Astrodynamics, evidencia que la combinación de análisis matemático avanzado y simulación informática masiva puede abrir nuevas rutas en la exploración del espacio. La reducción en el consumo de combustible no solo representa un ahorro económico, sino que amplía el horizonte de posibilidades tecnológicas y científicas para la humanidad fuera de la Tierra.

“Este artículo presenta una técnica eficiente y sistemática basada en la teoría de conexiones funcionales para evaluar transferencias de la Tierra a la Luna, utilizando las variedades estables/inestables asociadas a la familia de órbitas de Lyapunov alrededor de L1”, detallaron los investigadores.

El trabajo plantea que, de cara a los próximos años, la exploración lunar no solo será más frecuente, sino también mucho más económica y accesible.