América Latina

Noboa defendió bombardeo conjunto con Estados Unidos en la frontera norte de Ecuador

El presidente ecuatoriano aseguró en Washington que la operación militar en Sucumbíos se basó en inteligencia y negó que se haya atacado a civiles

Guardar
Google icon
El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante un evento este jueves, en el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly
El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante un evento este jueves, en el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este jueves la operación militar conjunta ejecutada con apoyo de Estados Unidos en la provincia amazónica de Sucumbíos, luego de que un grupo de veinte congresistas demócratas pidiera al Pentágono suspender este tipo de acciones por posibles violaciones a los derechos humanos.

Durante una entrevista concedida a CNN en el marco de su visita oficial a Washington, Noboa sostuvo que el objetivo bombardeado a inicios de marzo no era una instalación civil, sino una finca utilizada por grupos armados ligados al narcotráfico.

PUBLICIDAD

Es una finca donde se ocultaban narcoterroristas”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre los cuestionamientos formulados por legisladores estadounidenses y organizaciones internacionales de derechos humanos.

La polémica gira en torno a la operación militar realizada entre el 3 y el 6 de marzo en la frontera norte, que fue anunciada por el Comando Sur de Estados Unidos como una misión conjunta contra estructuras consideradas terroristas por el gobierno ecuatoriano.

PUBLICIDAD

Vista aérea de los daños provocados por una bomba lanzada por las fuerzas armadas ecuatorianas en la región de Lago Agrio, provincia de Sucumbios, Ecuador (Luis ACOSTA/ Tomada de Yahoo)
Vista aérea de los daños provocados por una bomba lanzada por las fuerzas armadas ecuatorianas en la región de Lago Agrio, provincia de Sucumbios, Ecuador (Luis ACOSTA/ Tomada de Yahoo)

Según Noboa, el ataque se dirigió contra integrantes de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC dedicada al narcotráfico y al control de rutas ilegales en la frontera entre Ecuador y Colombia.

El mandatario insistió en que la operación respondió a información de inteligencia y rechazó las acusaciones que apuntan a que el lugar bombardeado habría sido una granja ganadera sin vínculos con organizaciones criminales.

Esos alegatos son infundados”, dijo Noboa, quien además sostuvo que su gobierno continuará recurriendo a la cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional.

La controversia escaló luego de que veinte legisladores demócratas de la Cámara de Representantes enviaran una carta al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para solicitar la suspensión inmediata de las operaciones conjuntas hasta que se esclarezca lo ocurrido.

En la carta, los congresistas manifestaron su “profunda preocupación” por reportes sobre “graves violaciones de derechos humanos y el bombardeo de lo que parecen haber sido instalaciones civiles” durante las operaciones en el norte de Ecuador. También pidieron aclarar si la participación militar estadounidense contaba con la autorización del Congreso, requisito exigido por la legislación de ese país.

Fotografía difundida en la cuenta en Instagram @danielnoboaok del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de él junto al vicepresidente de EE.UU., JD Vance, este martes, en Washington (EE.UU.). EFE/ @danielnoboaok
Fotografía difundida en la cuenta en Instagram @danielnoboaok del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de él junto al vicepresidente de EE.UU., JD Vance, este martes, en Washington (EE.UU.). EFE/ @danielnoboaok

Las dudas sobre la operación se intensificaron tras un reportaje de The New York Times, que señaló que el lugar destruido parecía ser una finca lechera y ganadera, y no un campamento narcoterrorista como sostuvo inicialmente el gobierno ecuatoriano.

La investigación también reveló que en territorio colombiano se halló una bomba sin detonar, lo que generó preocupación por el posible impacto transfronterizo del operativo.

La publicación del reportaje provocó cuestionamientos de organizaciones como Amnesty International y la Washington Office on Latin America, que han advertido sobre el riesgo de que el apoyo estadounidense contribuya a abusos contra la población civil.

La carta de los congresistas coincidió con la visita de Noboa a Washington, donde mantuvo reuniones con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, legisladores republicanos y demócratas, y autoridades de la Organization of American States.

Tras su reunión con Vance, Noboa afirmó en redes sociales que Ecuador y Estados Unidos “siguen fortaleciendo una alianza basada en la decisión de enfrentar juntos al narcotráfico”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

La cooperación bilateral en materia de seguridad se ha intensificado desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Washington ha ampliado el intercambio de inteligencia, el entrenamiento militar y la asistencia técnica, mientras el gobierno ecuatoriano ha promovido acuerdos para reforzar las operaciones contra organizaciones criminales.

Noboa aseguró que las recientes acciones conjuntas ya concluyeron, pero no descartó nuevos operativos si las fuerzas de seguridad identifican amenazas concretas.

“Si existe cooperación para neutralizar una amenaza real, actuaremos”, señaló.

La defensa del mandatario confirma su apuesta por profundizar la alianza estratégica con Washington, pese a los crecientes cuestionamientos sobre el impacto de esa colaboración en materia de derechos humanos y soberanía.

Temas Relacionados

Daniel NoboaEstados UnidosEcuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bolivia anuncia que la DEA instalará oficinas en La Paz para fortalecer la lucha antidrogas

El Gobierno confirmó que agentes de la oficina antidroga norteamericana operarán desde La Paz para fortalecer la cooperación e intercambio de información sobre redes criminales vinculadas al narcotráfico.

Bolivia anuncia que la DEA instalará oficinas en La Paz para fortalecer la lucha antidrogas

Bolivia: el Gobierno denuncia que las protestas son financiadas por el narco y las vincula con Evo Morales

El vocero presidencial responsabilizó al exmandatario de impulsar las manifestaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El jueves se vivió una jornada de violencia en La Paz y el Gobierno dispuso un bono económico para la Policía

Bolivia: el Gobierno denuncia que las protestas son financiadas por el narco y las vincula con Evo Morales

El Gobierno de Guatemala urge al Congreso a aprobar la Ley Antilavado en medio de divisiones

La administración central elevó su demanda para que los legisladores den luz verde a una normativa considerada clave para enfrentar operaciones ilícitas y prevenir sanciones internacionales que afectarían la economía guatemalteca, según anunció la Presidencia

El Gobierno de Guatemala urge al Congreso a aprobar la Ley Antilavado en medio de divisiones

Del arresto a la victoria legal: ICE libera salvadoreña, esposa de un sargento veterano de Afganistán

La liberación de la salvadoreña Deisy Rivera Ortega ha puesto fin a una crisis legal que enfrentó al estamento militar con las autoridades migratorias en El Paso, Texas. Esposa de un sargento de primera clase con casi tres décadas de servicio

Del arresto a la victoria legal: ICE libera salvadoreña, esposa de un sargento veterano de Afganistán

La confianza en los partidos políticos cae en Centroamérica y el Caribe

La persistente caída de la confianza en los partidos políticos revela una crisis profunda en los mecanismos de representación, con consecuencias directas en la legitimidad y estabilidad de los sistemas democráticos regionales

La confianza en los partidos políticos cae en Centroamérica y el Caribe
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Justicia ordenó al Gobierno que garantice el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos

La Justicia ordenó al Gobierno que garantice el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos

Así eran las intervenciones irregulares en Beauty Laser, el centro de estética del que desapareció Yulixa Toloza en Bogotá: testimonio de una paciente que sufrió una infección y terminó en un hospital

Hallazgo milenario en Cusco: investigadores afirman haber descubierto una ciudadela inca más grande que Machu Picchu y ligada a Ancocagua

Turismo en México rompe 4 récords en primer trimestre de 2026, destaca aumento de visitantes de España

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia anuncia que la DEA instalará oficinas en La Paz para fortalecer la lucha antidrogas

Bolivia anuncia que la DEA instalará oficinas en La Paz para fortalecer la lucha antidrogas

Detectan antiguos rastros de agua en Marte: el sorprendente hallazgo de minerales en un cráter

Más de 7 millones de personas bajo alerta por tormentas severas, granizo gigante y posibles tornados en EEUU

Bolivia: el Gobierno denuncia que las protestas son financiadas por el narco y las vincula con Evo Morales

El Gobierno de Guatemala urge al Congreso a aprobar la Ley Antilavado en medio de divisiones

ENTRETENIMIENTO

Tras una década en el limbo, la versión femenina de ‘Los Indestructibles’ vuelve a tomar impulso en Hollywood

Tras una década en el limbo, la versión femenina de ‘Los Indestructibles’ vuelve a tomar impulso en Hollywood

Los Rolling Stones regresan al pasado con un videoclip revolucionario impulsado por inteligencia artificial

Llueven críticas contra Demi Moore por pedir a Hollywood que deje de luchar contra la IA: “Es propaganda fascista”

Jack Ryan regresa en formato de película con estreno global

Profesor de educación física, estudiante de comunicación y cómico: el pasado de Hugh Jackman antes de brillar en Hollywood