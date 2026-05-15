Autos fabricados en Argentina pagarán menos aranceles para ingresar a Ecuador y podrían bajar de precio

Trabajadores revisan una máquina en Suspenmec, una pequeña y mediana empresa de autopartes que produce brazos de control para suspensiones de automóviles y abastece a talleres de reparación de autos usados, en Sarandí, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas

Los vehículos ensamblados en Argentina estarán más cerca de competir en mejores condiciones en el mercado ecuatoriano. El sector automotor anunció que Ecuador y Argentina están próximos a firmar una adenda al Acuerdo de Complementación Económica N.º 59 (ACE 59), que reducirá del 16,1% al 10% el arancel que pagan actualmente los autos argentinos al ingresar al país.

El anuncio se realizó en Quito durante el Primer Congreso Latinoamericano Automotriz, organizado por la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda) y la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), que reunió a representantes de 15 asociaciones del sector de América Latina y Europa.

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El ACE 59 regula el comercio automotor entre los países del Mercosur y la Comunidad Andina. Aunque el acuerdo entró en vigencia hace más de dos décadas, la desgravación arancelaria entre Ecuador y Argentina quedó prácticamente congelada desde 2011.

Con la nueva adenda, el arancel para los vehículos producidos en Argentina bajará al 10% como primer paso hacia una eventual reducción mayor. A cambio, Ecuador podrá exportar autopartes a Argentina sin pagar aranceles, lo que abriría oportunidades para empresas ecuatorianas dedicadas a la fabricación de componentes para la industria automotriz.

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La Chevrolet S10, la única pickup de una tonelada de carga no producida localmente en Argentina, es importada directamente desde Brasil para el mercado. (General Motors)

Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina (Adefa), aseguró que el principal beneficiario será el consumidor. “Va a tener mayor oferta de producto y seguramente a mejor precio”, dijo durante el encuentro.

Argentina es uno de los principales productores regionales de camionetas medianas y vehículos utilitarios deportivos (SUV), precisamente los segmentos con mayor demanda en Ecuador. Entre los modelos que se exportan desde ese país figuran la Toyota Hilux, la Toyota SW4, la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok y la Nissan Frontier.

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Con más de siete décadas de trayectoria, la industria automotriz argentina se ha consolidado como uno de los principales complejos manufactureros del país y una fuente relevante de divisas, empleo e inversión industrial. El sector mantiene una estrecha articulación con Brasil y otros mercados de América Latina, lo que le ha permitido sostener una importante capacidad exportadora pese a los ciclos recurrentes de volatilidad económica interna.

Actualmente, las exportaciones argentinas a Ecuador representan una porción pequeña del mercado local, estimada en unas 1.300 unidades anuales. Sin embargo, el sector prevé que, con la reducción arancelaria, ese volumen podría duplicarse y superar las 3.000 unidades por año.

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La planta de Toyota en Zárate, Argentina, es clave en la producción de pickups para 22 países de América Latina, con una proyección récord de 183.400 unidades para 2026. (Infobae)

El impacto en el precio final dependerá de otros factores, como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a los consumos especiales (ICE), el Fondo de Desarrollo para la Infancia (Fodinfa) y los márgenes de comercialización. Aun así, una menor carga arancelaria reduce el costo de importación y puede traducirse en descuentos, promociones o versiones con mayor equipamiento.

La negociación entre Ecuador y Argentina se da en un contexto de apertura comercial más amplia. Desde 2024, Ecuador aplica un cronograma de reducción de aranceles para vehículos provenientes de China, mientras que los automóviles importados desde la Unión Europea y los países de la Comunidad Andina ya ingresan con arancel cero.

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Una camioneta en proceso de ensamblaje en la fábrica de Toyota en Zárate, Argentina, que abastece a 22 países de Latinoamérica y proyecta un récord de producción para 2026. (Infobae)

El acuerdo con Argentina también se produce en medio de la estrategia del gobierno del presidente Daniel Noboa de fortalecer los vínculos comerciales con América del Sur y diversificar los mercados de exportación.

Para la industria ecuatoriana de autopartes, el acceso preferencial al mercado argentino representa una oportunidad relevante. Argentina cuenta con un parque automotor de aproximadamente 15 millones de vehículos, lo que genera una demanda sostenida de repuestos y componentes.

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La adenda al ACE 59 aún debe ser formalizada y ratificada conforme a los procedimientos establecidos entre los países involucrados. Si entra en vigor en los términos anunciados, los consumidores ecuatorianos podrían encontrar en los próximos meses una mayor oferta de camionetas y SUV argentinos con precios más competitivos.