Estados Unidos

Donald Trump regresa desde China y renueva su agenda: “Los cubanos necesitan ayuda”

El presidente de Estados Unidos habló de la profunda crisis en la isla a bordo del Air Force One, durante su regreso desde China. Washington le propuso a La Habana una asistencia de USD 100 millones. La dictadura admitió que ya no tiene más combustible

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse sobre los reportes acerca de una posible investigación de su Gobierno contra el ex dictador cubano Raúl Castro y reiteró que existen asuntos pendientes para dialogar con La Habana.

“No quiero hacer comentarios al respecto. Que sea el Departamento de Justicia (de EEUU) quien comente sobre ello”, respondió Trump cuando fue consultado sobre los informes que indican que Washington evalúa una acusación formal contra Castro relacionada con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

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Trump remarcó ante periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Estados Unidos desde China, que los cubanos “necesitan ayuda”.

Así que ya veremos, tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba”, añadió el mandatario.

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Según la cadena CBS, el Departamento de Justicia estadounidense analiza una acusación contra el hermano menor de Fidel Castro, de acuerdo con fuentes vinculadas al caso.

Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad, en La Habana, Cuba. 13 de mayo de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)
Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad, en La Habana, Cuba. 13 de mayo de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

La acusación debería ser aprobada por un gran jurado y se enfocaría en el incidente de hace casi 30 años, cuando aeronaves de Hermanos al Rescate, organización humanitaria con sede en Miami, fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales, lo que provocó la muerte de cuatro personas.

El caso contra Raúl Castro, de 94 años, se enmarca en un esfuerzo renovado de la Administración Trump para aumentar la presión sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel junto con otras medidas diplomáticas y económicas orientadas a impulsar cambios políticos en la isla.

Castro dejó oficialmente la jefatura del Partido Comunista de Cuba en 2021 y sigue siendo considerado una figura relevante dentro de la estructura política cubana.

Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ha servido como enlace en conversaciones recientes entre ambos países.

La revelación sobre la posible acusación se produjo el mismo día en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, mantuvo una reunión en La Habana con líderes cubanos, incluido Rodríguez Castro.

En ese encuentro, Ratcliffe habría planteado las condiciones de Washington para gestionar las relaciones con Cuba, que enfrenta una grave crisis económica y humanitaria, agravada por el bloqueo petrolero impuesto desde enero.

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