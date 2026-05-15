Circunscripción 15: lo que se sabe y lo que se desconoce de la representación de la diáspora en El Salvador

La reforma constitucional permitirá que la diáspora salvadoreña elija seis diputados propios en la Asamblea Legislativa por primera vez./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador se prepara para un cambio en su sistema de representación política. La reciente reforma constitucional permitirá que la diáspora salvadoreña tenga por primera vez seis diputados propios en la Asamblea Legislativa, a través de la creación de una circunscripción especial.

La medida, aprobada en el contexto de la gestión de Nayib Bukele, busca dar voz directa a los salvadoreños residentes en el extranjero, un sector que supera los tres millones de personas, según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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La nueva circunscripción, identificada como la número quince, sustituye el mecanismo previo en el que los votos de la diáspora se sumaban al departamento de San Salvador.

Ahora, los salvadoreños en el exterior podrán elegir a seis representantes propios, una novedad que, según el sociólogo René Martínez en declaraciones recientes a Canal 10, implica “un aire fresco en la lógica parlamentaria”.

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Martínez subrayó que este avance no se había impulsado antes y destacó que ahora se está garantizando el derecho pleno al voto y la postulación desde el extranjero.

Según cifras oficiales, el padrón electoral de salvadoreños residentes fuera del país asciende a 960,928 personas, aunque la diáspora total ronda los tres millones.

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En las elecciones de 2024, participaron 331,756 votantes en el extranjero, una cifra significativamente mayor respecto a procesos anteriores, cuando solo se contaban 3,808 sufragios desde fuera de El Salvador.

El TSE ha detallado que podrán votar en la nueva circunscripción quienes tengan Documento único de Identidad (DUI) con dirección en el extranjero o voten con pasaporte.

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Según el Tribunal Supremo Electoral, más de 960,000 salvadoreños residentes fuera del país están habilitados para votar en la nueva circunscripción./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reparto de escaños por departamento también cambia con la reforma. Según datos vertidos por los diputados en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con la nueva reforma el departamento de San Salvador queda con con 11 diputados, La Libertad con 6, Santa Ana con 5, San Miguel con 5, Sonsonate con 5, Usulután con 4, Ahuachapán con 3, La Paz con 3, La Unión con 2, Cuscatlán con 2, Chalatenango con 2, Morazán con 2, San Vicente con 2, Cabañas con 2 y la circunscripción en el exterior con 6 diputados.

Hasta el momento, se desconocen otros aspectos de la implementación de la reforma. Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, aclaró a Infobae que la propuesta de ley establece una sola representación para la diáspora, al ser consultado sobre si habrá diferencia por país. “No hay diferenciación; la circunscripción aplica para todos los salvadoreños en el exterior estén donde estén, ya sea en Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Europa o cualquier otra región”, afirmó.

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Tampoco está claro cómo se definirán las candidaturas en la circunscripción quince. Escobar detalló que cualquier persona puede postularse, viva o no en el extranjero, y que los partidos políticos tienen la potestad de decidir si presentan candidatos en esa circunscripción.

Los reglamentos internos de los partidos deberán determinar si la militancia en el exterior tendrá derecho a proponer candidaturas propias o si los aspirantes serán designados desde El Salvador.

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“No hay información pública sobre si se realizará un proceso interno específico para la diáspora o si coincidirá con las internas nacionales”, agregó Escobar.

Hasta la fecha, el partido Nuevas Ideas ha adelantado que no ve inconveniente en que personas residentes en El Salvador sean postuladas para representar la circunscripción de la diáspora. Se desconoce pronunciamiento de otros institutos políticos.

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El reparto de escaños por departamento cambia con la reforma y la circunscripción del exterior en la Asamblea Legislativa./ EFE/Rodrigo Sura

El pasado 13 de mayo, especialistas como Nelson Flores y Elmer Arias coincidieron en que la diáspora podrá presentar propuestas y candidaturas propias, aunque la legislación aún no detalla los procedimientos para hacerlo.

Flores, consultado en la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión, enfatizó la importancia del aporte de los salvadoreños en el exterior tanto a la economía nacional como al desarrollo social del país y agregó que la diáspora podrá traer sus propias propuestas al órgano Legislativo.

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Actualmente, el modelo adoptado por El Salvador se asemeja al de otros países latinoamericanos que han optado por circunscripciones especiales para el voto en el exterior, como República Dominicana y Bolivia, mientras que la mayoría integra a la diáspora en las circunscripciones nacionales, sobre todo para elecciones presidenciales.

El proceso legislativo para definir los mecanismos y reglamentos específicos de la nueva circunscripción aún está pendiente. El tiempo apremia para los partidos políticos, que deberán ajustar estatutos y procedimientos internos antes de las elecciones de 2027, cuando la diáspora elegirá por primera vez a seis diputados propios.