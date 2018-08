–Pienso lo mismo: que no mató a once, que se hizo cargo porque lo picanearon y porque no le quedó otra. Era un monono en la cárcel, un pibe al que usan presos pesados. Le hicieron la vida imposible. Me da lástima, tendría que haber salido libre mucho tiempo antes. Pero lo van a dejar para siempre. Como un mártir. Tengo entendido que él decía que todas las boletas no eran suyas.