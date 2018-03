"No quiero salir muerto de acá, en silla de ruedas o con un ojo menos. Por eso decidí hablar. El 25 de junio de 2012, en Ezeiza, me había cosido la boca porque el juez Axel López no me daba la libertad asistida aunque estaba todo listo desde hacía dos meses. Pese a que la protesta era contra la Justicia y no contra el Servicio Penitenciario Federal, tres guardias me metieron en buzones y me exigieron que me descosiera la boca. Me golpearon hasta que uno de ellos me violó". 'Sos violador, vos', me dijo. Y nada que ver. Nunca violé y mi condena es por robo calificado", reveló con angustia (NdR: Infobae confirmó que Canciani está condenado por ese delito). El guardia me metió un palo, sangré hasta el otro día, no querían que me viera ningún médico. Me quisieron apretar pero al verdugo se le fue la mano. 'Qué hacés, pelotudo', le dijeron sus compañeros. El violador siguió siendo guardia, pero lo van a juzgar".