Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

El hombre, identificado como Brayan, fue asesinado cuando viajaba en un automóvil de lujo. (Impresión de pantalla video)

Un ataque armado registrado la mañana del miércoles en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, dejó como saldo un hombre muerto luego de ser interceptado por sujetos armados que viajaban en motocicleta.

La víctima fue identificada como Brayan Huerta, quien circulaba a bordo de un vehículo Audi gris sobre el cruce de las calles Indiana y Alabama cuando fue atacado de manera directa por dos agresores.

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De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por el periodista Carlos Jiménez, el automóvil avanzaba por el carril derecho cuando una motocicleta con dos sujetos se aproximó por el lado izquierdo.

En cuestión de segundos, los atacantes abrieron fuego contra el conductor en repetidas ocasiones.

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Video captó el momento exacto del ataque

Las grabaciones muestran cómo los agresores dispararon al menos ocho veces contra el conductor del Audi, provocando que perdiera el control del vehículo y terminara impactándose contra un automóvil estacionado.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres en motocicleta dispararon contra un conductor en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México

Tras la agresión, una mujer identificada como Ana, presuntamente esposa de la víctima, corrió hacia el automóvil para intentar auxiliarlo mientras pedía ayuda a vecinos y transeúntes que presenciaron la escena.

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El ataque generó momentos de pánico entre personas que transitaban por la zona, una de las áreas con mayor actividad comercial y habitacional de la alcaldía Benito Juárez.

A pesar de las heridas de bala, Brayan Huerta logró llegar con vida a una clínica cercana para solicitar atención médica.

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Sin embargo, minutos después de ingresar al centro médico, personal de salud confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Autoridades investigan posibles vínculos criminales

Tras el homicidio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y agentes ministeriales acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

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Los delincuentes dispararon contra el sujeto y huyeron del lugar. (AP/Alex Brandon/File)

Peritos localizaron diversos casquillos percutidos sobre la calle Indiana, lo que provocó restricciones viales y afectaciones al tránsito peatonal en el sector.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades capitalinas, Brayan Huerta era investigado por presuntos vínculos con grupos dedicados a la extorsión y al tráfico de drogas.

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Fuentes policiales también señalaron que la víctima podría estar relacionada con al menos otros dos tiroteos ocurridos previamente en la Ciudad de México.

Aunque residía originalmente en la alcaldía Álvaro Obregón, el ataque ocurrió en territorio de la Benito Juárez.

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Sin detenidos tras el ataque

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha reportado personas detenidas por este homicidio.

Las autoridades analizan cámaras de videovigilancia de la zona para identificar la ruta de escape de los agresores y determinar si el crimen estuvo relacionado con ajustes de cuentas o actividades delictivas previas.

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El uso de motocicletas en ataques directos se ha convertido en una modalidad frecuente en hechos violentos registrados en distintas zonas de la capital del país, debido a la facilidad con la que los agresores pueden escapar entre el tráfico.