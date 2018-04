-Cuando fui a pedir laburo me discriminaron varias veces. Al ver mi certificado de antecedentes se asustan. Por suerte una mujer generosa me presta el auto para laburar. Pero es difícil para el ex preso conseguir trabajo. Enseguida te miran el documento. Salís de un pozo ciego y te metés en diez pozos ciegos. Ya me llamaron varias veces para volver al ruedo. Tuve ofertas. Me vinieron a ver en autos importados. Pero no voy a pisar el palito. Ya no les atiendo las llamadas. No hay marcha atrás. Seré pobre, pero libre.