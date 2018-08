—¿No volverías a robar? –le pregunté una vez, hace poco más de diez años, durante una de las diez visitas que le hice a Sierra Chica, donde está detenido por matar, e n1972, a once personas por la espalda o mientras dormían.

—Jamás retornaría al delito. En su momento robé para ayudar a los pobres. Fui un ladrón romántico que emuló a Robin Hood. Pequé. Era idealista y romántico. Fue eso. Fui un ladrón romántico. Porque le robé a muchos garcas.

—¿Es cierto que un día despertaste creyéndote Batman?

—Es mentira. Estaba limpiando la basura. Y se me ocurrió quemarla. Fue sólo un principio de incendio. Pero Batman me gusta.

—¿Viste todas las películas?

—Algunas. Yo inventé una motocicleta Batman. Una especie de batimoto de cuatro cilindros. Tengo ganas de elevar ese proyecto. Lo he concebido para la lucha antisecuestro. El diseño permite que vaya un policía mirando adelante y otro atrás. Para cubrir esos flancos. Hoy Buenos Aires es como Ciudad Gótica.

—¿Te hubiese gustado robar un banco?

—Soñaba con eso. Pero no me dieron tiempo a robar un banco. Sabría cómo hacerlo a la perfección. El crimen perfecto existe. Pero yo planeaba cometer un robo del siglo, como los de las películas.

–¿Cómo lo hubieses robado?

–Mejor que lo hicieron los muchachos del robo del siglo al Banco Río (de Acassuso). Hubiese sido con más inteligencia y destreza aun. Lo hubiese robado a lo Robin Hood, dándole parte del dinero a los damnificados.

–¿Solo?

–Es probable. Con habilidad.