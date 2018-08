—¿Se puede sintetizar cuál fue el aporte de cada uno en la escritura del guión?

— Mirá, si no fuera por Rodolfo este proyecto no existiría porque yo nunca me hubiese enterado que existía esa historia. De ahí yo me imaginé éste Carlitos particular del que empecé a dialogar con Rodolfo y compartimos una visión, trabajamos mucho tiempo casi como siameses. Él me dio todas las cartas, los dibujos que le mandaba Robledo, cosas insólitas, tapas de revistas intervenidas… o algo así, dibujos de Tweety para el día del amigo, cosas muy locas de las que me tuve que deshacer porque ya no las podía ni mirar.

Y Sergio Olguín entró con una lucidez suprema a organizar las cosas y aportando ideas fantásticas en un momento en donde todo era muy caótico.

Además creo que los tres compartimos un mismo sentido del humor, una especie de sensación de que a veces la vida es un mal chiste del que la única fuga es la risa.