Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

Wendy Guevara desmiente rumores sobre la santería y aclara su experiencia con limpias en redes sociales. - (FB/Wendy Guevara)

Wendy Guevara volvió a convertirse en tendencia luego de responder a las versiones que la relacionaban con la santería. En medio de comentarios y especulaciones surgidas tras recientes polémicas, la creadora de contenido decidió hablar directamente del tema y aclarar qué tipo de experiencias ha tenido.

Durante una conversación con el podcast Productora 69, Wendy explicó que sí acudió en un par de ocasiones a realizarse “limpias”, aunque dejó claro que eso no significa que practique una religión en particular. “Me han hecho como dos limpias y eso, pero santera no soy”, comentó entre risas mientras respondía a las preguntas sobre el tema.

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La influencer también aseguró que no tendría problema en admitir sus creencias si perteneciera a alguna religión. “Y si fuera yo lo dijera”, expresó, dejando en claro que no intenta ocultar nada frente a sus seguidores.

Las especulaciones crecieron tras nuevas polémicas

Las declaraciones de Wendy Guevara sobre las limpias suscitan nuevas tendencias y debates en el entretenimiento digital. - (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

En días recientes, Wendy Guevara enfrentó una ola de comentarios en plataformas digitales donde algunos usuarios aseguraban que supuestamente practicaba santería. Incluso, comenzaron a circular versiones que la vinculaban con Galilea Montijo, quien también ha sido relacionada con rumores similares en distintas ocasiones.

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Las especulaciones crecieron luego de que usuarios en redes retomaran videos y declaraciones antiguas para alimentar la conversación digital. En distintos espacios de entretenimiento se comentó que Wendy habría buscado ayuda espiritual para enfrentar recientes controversias.

Sin embargo, la propia influencer aclaró cómo ocurrieron esas visitas. “Sí he ido porque mis amigas me han llevado”, explicó, detallando que acudió únicamente por invitación y no como parte de una práctica religiosa constante.

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El humor volvió a marcar la respuesta de Wendy

Las polémicas y respuestas de Wendy Guevara consolidan su presencia entre los nombres más comentados del entretenimiento en redes sociales. - Foto: Captura de pantalla, Youtube/Ponchendy

Fiel a su estilo relajado y espontáneo, Wendy Guevara tomó parte de la conversación con humor. Mientras hablaba de las “limpias”, surgieron bromas en torno al famoso ritual del huevo, momento que provocó risas entre quienes participaban en la charla.

“¿Te han pasado el huevo?”, le preguntaron en tono de broma, a lo que Wendy respondió entre carcajadas: “Yo tengo más”. El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

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Pese a la polémica, la influencer volvió a mostrarse abierta frente al público y enfrentó los rumores sin evitar el tema. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y nuevamente colocaron su nombre entre los más comentados dentro del mundo del entretenimiento digital.