–Sí, lo sé. Sé todo de vos y me doy cuenta de que estamos en veredas diferentes. Yo uso escarapela y vos clavel rojo. Y lo que no quiero es que me pase lo que me sucedió con un periodista de Buenos Aires que me entrevistó y mintió. Me molestó porque me demonizó, ¡me demonizó! —alza la voz y su cara se desfigura—, y sin embargo yo le conté todo como te lo cuento a vos. Así se lo conté a él, de la misma manera, con la misma intención. Y la verdad es que me enojó mucho que mintiera.