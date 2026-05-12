México emite alerta epidemiológica por brote de hantavirus que dejó 3 muertos en el Atlántico Sur

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica activó el protocolo en todas las unidades de salud y laboratorios del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México emitió su primer Aviso Epidemiológico por hantavirus este miércoles 11 de mayo de 2026, luego de que se detectó un brote de la enfermedad en el crucero de lujo MV Hondius en abril pasado.

La medida, dirigida por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), abarca a todas las unidades de salud, Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

PUBLICIDAD

El CONAVE puntualizó que el hantavirus de los Andes (ANDV) es la única cepa conocida capaz de transmitirse entre humanos y que el riesgo epidemiolígico en México se considera bajo; sin embargo, se pide estar alerta al personal médico del país.

“De acuerdo con la evaluación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida se considera muy baja. No obstante, la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes (ANDV), constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha", señala el documento.

PUBLICIDAD

La alerta también expresa que “aunque el riesgo para el país es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica, la dificultad diagnóstica en fases tempranas y la necesidad de implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos”.

Este virus puede causar Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), una afección caracterizada por insuficiencia respiratoria aguda, rápida progresión y elevada letalidad.

PUBLICIDAD

Tras la notificación de la emergencia sanitaria a bordo del MV Hondius el 2 de mayo de 2026, se han implementado medidas a nivel mundial para frenar los contagios.

El crucero MV Hondius arribó a las Islas Canarias bajo operativo especial de bioseguridad tras los primeros casos confirmados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la alerta epidemiológica emitida por la Secretaría de Salud:

De acuerdo con la alerta epidemiológica emitida, las medidas de seguridad que deberían tomarse en caso de detectar un posible caso, son las siguientes:

PUBLICIDAD

Notificar a través del Sistema de Notificación Inmediata (NOTINMED), utilizando el Formato de Estudio Epidemiológico de caso SUIVE-2.

La unidad médica, pública o privada, deberá notificar a la Jurisdicción Sanitaria a través del Formato de Estudio Epidemiológico de Caso SUIVE-2 para su validación y envío al área de epidemiología estatal, quien enviará la información del caso a nivel federal.

Mantener al caso en un área de aislamiento, con las medidas de protección personal del personal de salud; e informar a las instancias correspondientes.

La Jurisdicción Sanitaria deberá verificar que el caso cumpla con la definición operacional de caso.

Tomar las muestras correspondientes, éstas deberán ser tomadas por personal capacitado con equipo de protección personal (EPP) adecuado, especialmente con cepas como el virus Andes.

El diagnóstico confirmatorio se realizará en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Las muestras deberán ser enviadas a una temperatura de 2 a 8° C.

Seguimiento de contacto de un caso confirmado por 42 días a partir del último contacto.

El hantavirus de los Andes (ANDV) es la única cepa de hantavirus con transmisión comprobada entre humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cronología de hechos: brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

-20 de marzo: El MV Hondius zarpa de Argentina, realizando varias paradas hasta llegar a Ushuaia. A bordo viajan 149 personas de 23 nacionalidades, entre pasajeros y tripulación.

-1 de abril: El crucero parte de Ushuaia rumbo al Atlántico Sur, con escalas en la Antártida, Georgia del Sur, Nightingale, Tristan da Cunha, Santa Elena y Ascensión, con destino final en las Islas Canarias.

PUBLICIDAD

-6-11 de abril: Un pasajero neerlandés de 70 años desarrolla fiebre, dolor de cabeza y síntomas digestivos. El 11 de abril presenta dificultad respiratoria y muere a bordo. Se asume una causa natural; su cuerpo permanece en el barco junto a su esposa.

-24 de abril: El cuerpo del pasajero y su esposa desembarcan en la isla de Santa Elena, junto a otros 28 pasajeros. La esposa ya muestra síntomas y su salud se agrava durante un vuelo a Johannesburgo, Sudáfrica.

PUBLICIDAD

-26 de abril: La esposa del primer fallecido muere en Sudáfrica tras ser hospitalizada.

-27 de abril: Otro pasajero, británico de 69 años, enferma gravemente y es evacuado desde la Isla Ascensión a Johannesburgo, donde queda en terapia intensiva y luego se confirma infección por hantavirus.

PUBLICIDAD

-2 de mayo: La OMS es notificada oficialmente del brote. Ese día muere una pasajera alemana tras presentar síntomas de neumonía. También se confirma por laboratorio el primer caso de hantavirus (cepa Andes).

-3 de mayo: El crucero llega a las costas de Cabo Verde, pero se le niega el desembarco. La OMS comienza a coordinar asistencia. Se confirma un caso de hantavirus y cinco sospechosos, con tres muertes y un enfermo crítico.

PUBLICIDAD

-4 de mayo: La OMS y autoridades locales evalúan el traslado de los pacientes sintomáticos. Se contempla que el barco siga hacia Canarias o Países Bajos.

-5 de mayo: Países Bajos acuerda evacuar a los casos sintomáticos. España acepta recibir el barco en Canarias. La OMS eleva a siete los casos, confirma la transmisión entre humanos (cepa Andes).

-6 de mayo: La ministra de Sanidad de España confirma que el barco atracará en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife. Los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, Madrid, para cuarentena; los extranjeros serán repatriados.

-7 de mayo: Se evacúan a dos pacientes a Países Bajos. Una azafata neerlandesa, en contacto con uno de los fallecidos, es hospitalizada en Ámsterdam. Singapur y otros países rastrean a pasajeros que desembarcaron en Santa Elena.

-8 de mayo: Reino Unido notifica un posible caso en un ciudadano que hizo escala en una isla visitada por el crucero. La azafata neerlandesa da negativo en hantavirus.

-11 de mayo: México emite su primera alerta epidemiológica