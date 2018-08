"No dicen dónde murió ni qué días, ni cómo. Los peritos de la Corte no pudieron responder eso. La ministra (Patricia) Bullrich, a quien le pedimos su renuncia hace 11 meses, sigue negando la desaparición forzada seguida de muerte, como si no hubiese habido represión ilegal" en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen el 1º de agosto, un día después de que Santiago hubiera participado del corte de la ruta 40 junto a siete mapuches.