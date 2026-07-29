Tragedia aérea en San Juan: un especialista explicó las características del helicóptero y las claves de las misiones de combate de incendios

Carlos Rinzelli afirmó que todavía no existen elementos para determinar las causas del accidente aéreo en San Juan y advirtió que cualquier hipótesis sería especulativa

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La caída del helicóptero Bell 412 que se dirigía a combatir incendios en La Rioja y se precipitó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, dejó siete víctimas fatales y abrió una investigación para determinar qué provocó el accidente. Mientras las pericias recién comienzan, el piloto y especialista en aeronáutica Carlos Rinzelli analizó en Infobae a la Tarde las características del modelo involucrado y explicó por qué es considerado uno de los helicópteros más seguros de su categoría, aunque advirtió que las misiones de combate de incendios se desarrollan en condiciones particularmente exigentes.

En diálogo con Manu Jove, el especialista aclaró que todavía no existen elementos para sacar conclusiones sobre las causas del siniestro. “No conocemos los detalles de lo que ocurrió y cualquier explicación sería especulativa”, sostuvo. A partir de esa premisa, explicó cómo opera este tipo de aeronaves y cuáles son los factores que pueden influir en una misión de estas características.

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Un helicóptero con sistemas de respaldo

Rinzelli rechazó que el accidente deba interpretarse como un cuestionamiento a la seguridad de la aviación. “La aviación es el medio de transporte más seguro por escándalo, sea un avión o un helicóptero”, afirmó, antes de señalar que el Bell 412 es un modelo ampliamente utilizado en tareas de rescate, transporte y combate de incendios.

Las misiones de combate de incendios obligan a los helicópteros a operar a baja altura, cerca del terreno y del fuego, con un margen de reacción mínimo ante una emergencia

Según explicó, una de sus principales características es que cuenta con dos motores y fue certificado para continuar volando incluso si uno de ellos deja de funcionar. “Todas las aeronaves vienen certificadas para volar con el cincuenta por ciento de la planta de poder. Esto quiere decir que, ante la falla de uno de los motores, con el otro te ayuda a llegar al suelo”, detalló.

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El especialista también indicó que, con la información disponible hasta el momento, no hay indicios que permitan atribuir el accidente a las condiciones meteorológicas o a una falla conocida del modelo. Si bien reconoció que la zona cercana a la cordillera presenta dificultades para volar, insistió en que será la investigación la que determine qué ocurrió. “No estamos hablando de algo que haga pensar inmediatamente en una causa determinada”, afirmó, al tiempo que recordó que el Bell 412 registra pocos antecedentes accidentológicos.

Volar cerca del fuego reduce el margen de reacción

Más allá de la confiabilidad del helicóptero, Rinzelli explicó que las misiones de combate de incendios obligan a operar a baja altura, cerca del terreno y del foco de las llamas, un escenario que reduce el tiempo disponible para responder ante cualquier inconveniente.

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Al comparar el trabajo de helicópteros y aviones hidrantes, explicó que cada uno cumple una función distinta. “Un helicóptero puede arrojar entre 1.200 y 1.500 litros de agua por pasada, mientras que un avión transporta como mínimo unos 3.000 litros”, señaló. En ese sentido, consideró que los aviones pueden resultar más eficientes por el volumen de agua que descargan, mientras que los helicópteros aportan una mayor precisión y la posibilidad de acceder a zonas donde otras aeronaves tienen más limitaciones.

El especialista explicó que el Bell 412 es un helicóptero utilizado en rescate, transporte y combate de incendios y que figura entre los modelos más seguros de su categoría

Esa ventaja, sin embargo, implica una operación más exigente. “Cuanto más bajo esté el helicóptero, si hay presencia de humo, puede afectar a quienes están a bordo”, explicó. Además, recordó que la proximidad con el terreno deja muy poco margen para reaccionar ante una emergencia. “El helicóptero tiene mucha más maniobrabilidad, especialmente a baja altura. Pero si aparece un problema cuando se está volando cerca del suelo, el tiempo para resolverlo es mínimo”, señaló.

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Para el especialista, esa combinación de factores explica por qué este tipo de misiones exige un nivel de precisión muy elevado. Sin embargo, evitó relacionar esas dificultades con el accidente ocurrido en San Juan y reiteró que cualquier hipótesis sería prematura mientras no concluyan las pericias.

“La primera pregunta es si el Bell 412 es un helicóptero seguro, y la respuesta es sí. Después habrá que determinar qué ocurrió en este caso puntual, dónde ocurrió y en qué condiciones estaba operando la aeronave”, concluyó.

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