Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Tragedia aérea en San Juan: un especialista explicó las características del helicóptero y las claves de las misiones de combate de incendios

El piloto Carlos Rinzelli analizó en diálogo con Infobae a la Tarde las características de la aeronave involucrada, puso en contexto las exigencias de este tipo de operaciones y explicó por qué será la investigación la que determine qué ocurrió

Carlos Rinzelli afirmó que todavía no existen elementos para determinar las causas del accidente aéreo en San Juan y advirtió que cualquier hipótesis sería especulativa
Guardar

La caída del helicóptero Bell 412 que se dirigía a combatir incendios en La Rioja y se precipitó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, dejó siete víctimas fatales y abrió una investigación para determinar qué provocó el accidente. Mientras las pericias recién comienzan, el piloto y especialista en aeronáutica Carlos Rinzelli analizó en Infobae a la Tarde las características del modelo involucrado y explicó por qué es considerado uno de los helicópteros más seguros de su categoría, aunque advirtió que las misiones de combate de incendios se desarrollan en condiciones particularmente exigentes.

En diálogo con Manu Jove, el especialista aclaró que todavía no existen elementos para sacar conclusiones sobre las causas del siniestro. “No conocemos los detalles de lo que ocurrió y cualquier explicación sería especulativa”, sostuvo. A partir de esa premisa, explicó cómo opera este tipo de aeronaves y cuáles son los factores que pueden influir en una misión de estas características.

PUBLICIDAD

Un helicóptero con sistemas de respaldo

Rinzelli rechazó que el accidente deba interpretarse como un cuestionamiento a la seguridad de la aviación. “La aviación es el medio de transporte más seguro por escándalo, sea un avión o un helicóptero”, afirmó, antes de señalar que el Bell 412 es un modelo ampliamente utilizado en tareas de rescate, transporte y combate de incendios.

Las misiones de combate de incendios obligan a los helicópteros a operar a baja altura, cerca del terreno y del fuego, con un margen de reacción mínimo ante una emergencia
Las misiones de combate de incendios obligan a los helicópteros a operar a baja altura, cerca del terreno y del fuego, con un margen de reacción mínimo ante una emergencia

Según explicó, una de sus principales características es que cuenta con dos motores y fue certificado para continuar volando incluso si uno de ellos deja de funcionar. “Todas las aeronaves vienen certificadas para volar con el cincuenta por ciento de la planta de poder. Esto quiere decir que, ante la falla de uno de los motores, con el otro te ayuda a llegar al suelo”, detalló.

PUBLICIDAD

El especialista también indicó que, con la información disponible hasta el momento, no hay indicios que permitan atribuir el accidente a las condiciones meteorológicas o a una falla conocida del modelo. Si bien reconoció que la zona cercana a la cordillera presenta dificultades para volar, insistió en que será la investigación la que determine qué ocurrió. “No estamos hablando de algo que haga pensar inmediatamente en una causa determinada”, afirmó, al tiempo que recordó que el Bell 412 registra pocos antecedentes accidentológicos.

Volar cerca del fuego reduce el margen de reacción

Más allá de la confiabilidad del helicóptero, Rinzelli explicó que las misiones de combate de incendios obligan a operar a baja altura, cerca del terreno y del foco de las llamas, un escenario que reduce el tiempo disponible para responder ante cualquier inconveniente.

Al comparar el trabajo de helicópteros y aviones hidrantes, explicó que cada uno cumple una función distinta. “Un helicóptero puede arrojar entre 1.200 y 1.500 litros de agua por pasada, mientras que un avión transporta como mínimo unos 3.000 litros”, señaló. En ese sentido, consideró que los aviones pueden resultar más eficientes por el volumen de agua que descargan, mientras que los helicópteros aportan una mayor precisión y la posibilidad de acceder a zonas donde otras aeronaves tienen más limitaciones.

Helicóptero San Juan
El especialista explicó que el Bell 412 es un helicóptero utilizado en rescate, transporte y combate de incendios y que figura entre los modelos más seguros de su categoría

Esa ventaja, sin embargo, implica una operación más exigente. “Cuanto más bajo esté el helicóptero, si hay presencia de humo, puede afectar a quienes están a bordo”, explicó. Además, recordó que la proximidad con el terreno deja muy poco margen para reaccionar ante una emergencia. “El helicóptero tiene mucha más maniobrabilidad, especialmente a baja altura. Pero si aparece un problema cuando se está volando cerca del suelo, el tiempo para resolverlo es mínimo”, señaló.

Para el especialista, esa combinación de factores explica por qué este tipo de misiones exige un nivel de precisión muy elevado. Sin embargo, evitó relacionar esas dificultades con el accidente ocurrido en San Juan y reiteró que cualquier hipótesis sería prematura mientras no concluyan las pericias.

La primera pregunta es si el Bell 412 es un helicóptero seguro, y la respuesta es sí. Después habrá que determinar qué ocurrió en este caso puntual, dónde ocurrió y en qué condiciones estaba operando la aeronave”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

San JuanhelicópteroCarlos Rinzelliincendio La RiojaInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en San Juan: el gobierno provincial decretó tres días de duelo por el accidente aéreo que mató a 7 personas

La medida dispone la colocación de la bandera a media asta y el cese de todos los actos festivos. La aeronave se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto y se transformó en el peor accidente de la historia en la provincia

Tragedia en San Juan: el gobierno provincial decretó tres días de duelo por el accidente aéreo que mató a 7 personas

Una árbitra de fútbol murió tras chocar contra un árbol en Tres Arroyos: quién era Maite Otaegui

La joven de 24 años rozó su vehículo contra un camión y perdió el control. Además de su trabajo en el ámbito deportivo, era enfermera

Una árbitra de fútbol murió tras chocar contra un árbol en Tres Arroyos: quién era Maite Otaegui

Un equipo de periodistas de San Juan había volado en el helicóptero accidentado horas antes de la tragedia

Los comunicadores realizaron una cobertura que mostraba las maniobras de la aeronave para combatir los incendios. “Es uno de los trabajos en helicóptero que más riesgo tiene”, había advertido uno de los pilotos

Un equipo de periodistas de San Juan había volado en el helicóptero accidentado horas antes de la tragedia

Denuncian a un empleado de un geriátrico por presunto maltrato a dos adultas mayores: los repudiables videos

Sucedió en Mar del Plata. El hecho se conoció luego de que la responsable del lugar revisó las filmaciones internas. El agresor fue apartado de su puesto de trabajo

Denuncian a un empleado de un geriátrico por presunto maltrato a dos adultas mayores: los repudiables videos

Tragedia en Cataratas del Iguazú: un video captó a uno de los turistas que cayó del barco que se dio vuelta en el río

Una mujer compartió en sus redes sociales las imágenes de su paseo y se logra ver a uno de los turistas que estuvo involucrado en el accidente sobre unas piedras. El incidente dejó como saldo un joven neerlandés muerto

Tragedia en Cataratas del Iguazú: un video captó a uno de los turistas que cayó del barco que se dio vuelta en el río

DEPORTES

River Plate empata contra Gimnasia en La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura

River Plate empata contra Gimnasia en La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura

La peculiar foto de Cristiano Ronaldo al sol que disparó las especulaciones sobre su futuro tras el Mundial 2026

La postura de la selección de Estados Unidos con Mauricio Pochettino tras el Mundial 2026

La desgarradora carta con la que Lucas Trejo recordó a su familia a un mes del terremoto de Venezuela: el importante anuncio

LeBron James revolucionó Filadelfia: entradas por las nubes, menú especial y una ciudad que sueña con volver a ganar

TELESHOW

Rocío Marengo frenó a Horacio Pagani tras un comentario sobre su conducción en Bendita: “Un disgusto”

Rocío Marengo frenó a Horacio Pagani tras un comentario sobre su conducción en Bendita: “Un disgusto”

Se conocieron los detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Él empezó a sentir que no podía con esa vida”

Cande Ruggeri mostró fotos de su infancia y sorprendió al mostrar su parecido con su hija Vita

Lucía y Joaquín Galán celebraron los 30 años del Hogar Pimpinela: “El verdadero festejo será cuando no sea necesario”

Con suspenso y un guiño de Darío Barassi, una participante se llevó el premio mayor de “Ahora Caigo”

INFOBAE AMÉRICA

Auge mundial de la inversión en cables submarinos favorece a Panamá como hub digital, afirma la Autoridad Marítima

Auge mundial de la inversión en cables submarinos favorece a Panamá como hub digital, afirma la Autoridad Marítima

El Congreso de Guatemala aprueba una reforma para liberar los pagos a los veteranos militares

Gobierno de Australia rechaza anuncio de Ortega de eliminar elecciones en Nicaragua

Subir el IVA de la canasta básica al 13% en Costa Rica haría que los hogares más pobres pierdan hasta un mes de capacidad de compra, advierte estudio

Salvadoreño fue capturado por grabarse imitando señas pandilleriles