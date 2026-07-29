La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

Fede Vigevani es el primer líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2026. El youtuber ganó la prueba “Movilidad inteligente”, que le otorga inmunidad, acceso a la Suite del Líder y un auto nuevo. El público eligió a Karina Torres como su acompañante en la suite.

Como infiltrado, Vigevani cumple misiones secretas asignadas por la audiencia: esconder el papel de baño y orejeras antirronquidos. También expresó su deseo de regalarle el auto a Karina, aunque La Jefa no le dio respuesta definitiva.

Cynthia Klitbo tiene inmunidad esta semana. Brianda encontró la primera “moneda del destino” de la temporada 4, beneficio que le permite otorgar doble puntaje en la nominación.

Arranca la Prueba Semanal: los habitantes deben pedalear una bicicleta por turnos, una por habitación, hasta alcanzar el tiempo marcado.

Minuto a minuto hoy miércoles 29 de julio: