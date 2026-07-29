EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de julio

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Se esperan lluvias intensas y altas temperaturas en gran parte de México este 29 de julio

Este mapa estilizado de México representa fenómenos climáticos diversos como olas de calor, un huracán, lluvia con rayos, nieve y el efecto de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para el 29 de julio un clima extremo en diversas regiones del país, marcado por lluvias intensas y una fuerte onda de calor que pondrá a prueba a millones de mexicanos.

Lluvias: Precaución en varias regiones

De acuerdo con el boletín oficial, para este miércoles se prevén lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en regiones de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Además, se pronostican lluvias fuertes en zonas de Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Los especialistas advierten que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, y generar deslaves, desbordamiento de ríos, encharcamientos e inundaciones, especialmente en estados del occidente, sur y sureste del país.

Ola de calor: temperaturas críticas al norte

En el norte del país, persistirá una intensa onda de calor. Se esperan temperaturas máximas iguales o superiores a 45°C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora; de 40 a 45°C en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de valores de 35 a 40°C en buena parte del centro y sur del país.

La autoridad exhorta a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición al Sol entre las 11 y las 16 horas, y prestar especial atención a la niñez y adultos mayores.

Viento y oleaje: advertencia a la navegación

Se esperan también vientos de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, y oleaje elevado de hasta 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y hasta 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

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