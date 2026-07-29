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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

06:29 hsHoy

Se esperan lluvias intensas y altas temperaturas en gran parte de México este 29 de julio

Mapa de México con sol, olas de calor, huracán, nubes de lluvia, nieve y termómetro de El Niño en el Pacífico.
Este mapa estilizado de México representa fenómenos climáticos diversos como olas de calor, un huracán, lluvia con rayos, nieve y el efecto de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para el 29 de julio un clima extremo en diversas regiones del país, marcado por lluvias intensas y una fuerte onda de calor que pondrá a prueba a millones de mexicanos.

Lluvias: Precaución en varias regiones

De acuerdo con el boletín oficial, para este miércoles se prevén lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en regiones de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Además, se pronostican lluvias fuertes en zonas de Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Los especialistas advierten que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, y generar deslaves, desbordamiento de ríos, encharcamientos e inundaciones, especialmente en estados del occidente, sur y sureste del país.

Ola de calor: temperaturas críticas al norte

En el norte del país, persistirá una intensa onda de calor. Se esperan temperaturas máximas iguales o superiores a 45°C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora; de 40 a 45°C en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de valores de 35 a 40°C en buena parte del centro y sur del país.

La autoridad exhorta a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición al Sol entre las 11 y las 16 horas, y prestar especial atención a la niñez y adultos mayores.

Viento y oleaje: advertencia a la navegación

Se esperan también vientos de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, y oleaje elevado de hasta 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y hasta 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Causas meteorológicas

Estas condiciones obedecen al monzón mexicano en el noroeste, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, el paso de la onda tropical número 22 sobre la península de Yucatán y circulaciones ciclónicas tanto en el occidente del país como en el mar Caribe.

06:28 hsHoy

¿Cómo estará el clima en Ciudad de México?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

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