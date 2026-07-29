Síndrome de boca ardiente: cuando la lengua quema sin causa aparente

Síndrome de boca ardiente: síntomas y manifestaciones principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El síndrome de boca ardiente, conocido en la literatura internacional como Burning Mouth Syndrome (BMS), es una afección caracterizada por una sensación persistente de ardor o quemazón en la lengua y otras áreas de la boca, sin que existan lesiones visibles ni causas locales identificables.

Según el National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR) de los National Institutes of Health de Estados Unidos, afecta principalmente a mujeres mayores de 50 años, especialmente en el periodo perimenopáusico y posmenopáusico.

PUBLICIDAD

Este trastorno suele diagnosticarse tras descartar otras enfermedades y se asocia, con frecuencia, a síntomas como sequedad bucal, alteraciones del gusto, ansiedad y depresión, aunque aún no existe una cura específica.

El diagnóstico y el tratamiento requieren la colaboración entre odontólogos, médicos internistas, psiquiatras y especialistas en dolor orofacial.

Definición y diagnóstico clínico

El NIDCR describe el síndrome de boca ardiente como una afección de dolor crónico que se manifiesta con ardor, escozor u hormigueo, principalmente en la lengua, aunque puede extenderse a labios, encías y paladar, sin lesiones objetivas que expliquen el malestar.

PUBLICIDAD

Mayo Clinic subraya que la sensación puede ser continua o intermitente y, en algunos casos, se acompaña de sequedad o cambios en el gusto.

Ambas instituciones coinciden en que se trata de un diagnóstico de exclusión: solo se confirma después de descartar otras causas locales y sistémicas, como infecciones fúngicas, deficiencias nutricionales, alergias de contacto, enfermedades endocrinas o reacciones a medicamentos.

PUBLICIDAD

El proceso diagnóstico comienza con una historia clínica detallada y una exploración física minuciosa.

Se recomienda realizar pruebas de laboratorio para descartar anemia, deficiencias de vitaminas del grupo B, alteraciones tiroideas, diabetes y otras enfermedades metabólicas.

El diagnóstico definitivo suele requerir la evaluación de especialistas y, en ocasiones, estudios adicionales como cultivos fúngicos, pruebas de alergia y exploraciones neurológicas.

Este trastorno suele diagnosticarse tras descartar otras enfermedades y se asocia, con frecuencia, a síntomas como sequedad bucal, alteraciones del gusto, ansiedad y depresión, aunque aún no existe una cura específica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevalencia, perfil epidemiológico y factores asociados según revisiones científicas

Las investigaciones revisadas por la Cochrane Library y publicaciones en revistas biomédicas internacionales han establecido que la prevalencia del síndrome de boca ardiente oscila entre el 0,1% y el 3,9% en la población general, con una clara predominancia femenina, llegando al 80% de los casos según estudios clínicos.

PUBLICIDAD

La entidad se observa con mayor frecuencia en mujeres mayores de 50 años, particularmente en el periodo de la menopausia.

Estos datos epidemiológicos han sido respaldados por revisiones sistemáticas como la del equipo de Zakrzewska y colaboradores para la Cochrane Library.

Diversos factores de riesgo se han identificado en las formas secundarias de la enfermedad: consumo múltiple de medicamentos (polifarmacia), sequedad bucal asociada a fármacos como antidepresivos y antihipertensivos, deficiencias nutricionales de hierro y vitaminas, enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, infecciones orales por hongos y alergias a materiales dentales.

PUBLICIDAD

El NIDCR y Mayo Clinic advierten que, en estos casos, el tratamiento debe orientarse a la corrección de la causa subyacente.

Fisiopatología y clasificación: consenso científico internacional

La International Classification of Orofacial Pain (ICOP 2020) y la International Classification of Diseases (ICD-11) de la Organización Mundial de la Salud consideran el síndrome de boca ardiente como una forma de dolor orofacial crónico primario, probablemente de origen neuropático.

PUBLICIDAD

En estos cuadros, no se identifica una causa local o sistémica que justifique el ardor intraoral, lo cual respalda el concepto de enfermedad idiopática.

Estudios de neurofisiología y pruebas cuantitativas de sensibilidad, como los publicados en la base de datos NCBI Bookshelf, han mostrado alteraciones en las vías sensoriales y gustativas, reforzando la hipótesis de una neuropatía de fibras pequeñas.

PUBLICIDAD

Además, la presencia simultánea de síntomas como alteraciones del gusto y sequedad bucal sugiere una disfunción compleja en los sistemas de percepción oral.

¿Sientes ardor en la lengua o boca sin causa visible? Te explicamos cómo identificar el síndrome de la boca ardiente y qué opciones existen según la evidencia científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto psicosocial y calidad de vida: hallazgos de investigaciones recientes

Los trabajos publicados en revistas especializadas y revisiones sistemáticas —como las lideradas por López-Jornet— han demostrado que el síndrome de boca ardiente afecta gravemente la calidad de vida de quienes lo padecen.

PUBLICIDAD

Los pacientes suelen experimentar ansiedad, depresión e incluso miedo intenso a padecer cáncer, a pesar de que no existe evidencia que relacione el síndrome con la aparición de neoplasias malignas.

El dolor persistente y la falta de respuesta a tratamientos convencionales suelen generar frustración y deterioro del bienestar emocional.

La dimensión emocional del síndrome es tan relevante que las guías clínicas recomiendan valorar y tratar los trastornos psicológicos asociados, como la ansiedad y la depresión, utilizando herramientas validadas y, en muchos casos, terapias de apoyo psicológico o terapia cognitivo-conductual.

Opciones terapéuticas y manejo multidisciplinar: evidencia y limitaciones

Actualmente, según la revisión Cochrane y el análisis de grandes centros como Mayo Clinic, no existe un tratamiento único y universalmente eficaz para el síndrome de boca ardiente primario.

Las opciones terapéuticas se individualizan e incluyen el uso de clonazepam tópico, antidepresivos, anticonvulsivantes como la gabapentina, suplementos nutricionales y terapias físicas como el láser de baja intensidad.

Algunos estudios han reportado beneficios con la capsaicina tópica y la saliva artificial, especialmente en pacientes con xerostomía.

La terapia cognitivo-conductual ha mostrado resultados prometedores para la reducción del dolor y la mejora de la calidad de vida, según revisiones sistemáticas recientes.

Sin embargo, la evidencia general sobre la eficacia de estas intervenciones sigue siendo limitada y de baja calidad metodológica, por lo que las recomendaciones clínicas insisten en un enfoque multidisciplinario y adaptado a cada paciente.

En los casos secundarios, la identificación y el tratamiento de la causa subyacente —como la corrección de deficiencias nutricionales, el ajuste de medicamentos o el manejo de enfermedades endocrinas e infecciones— puede llevar a la resolución completa de los síntomas.

Diagnóstico y manejo del síndrome de boca ardiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas de investigación y recomendaciones para pacientes

Las principales instituciones, incluidas el NIDCR y Mayo Clinic, aconsejan a los pacientes con síntomas persistentes de ardor oral consultar a un profesional de la salud para descartar otras patologías.

Las medidas de autocuidado recomendadas incluyen evitar tabaco y alcohol, reducir el consumo de alimentos ácidos o picantes, usar dentífricos suaves y controlar el estrés.

La comunidad científica sigue investigando los mecanismos neuropáticos subyacentes al síndrome y el desarrollo de tratamientos más eficaces.

Mientras tanto, el manejo individualizado, el apoyo psicológico y la educación del paciente siguen siendo pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con este trastorno.