EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vasco da Gama vs. Independiente Medellín, válido por la vuelta de los play-off de la Copa Sudamericana. El equipo antioqueño no definió la llave en casa, empatando 2-2 y ahora deberá hacer historia eliminando al equipo brasilero en su estadio, el São Januário de Río de Janeiro.
Siga aquí todas las incidencias del partido que se jugará desde las 5:00 p. m.
14:15 hsHoy
Los playoffs de la Copa Sudamericana comienzan a definirse, y el primer en salir a la acción en la búsqueda de los octavos de final de la “Gran Conquista” será Independiente Medellín.
13:31 hsHoy
Ficha del partido
- Vasco da Gama vs. Independiente Medellín - Partido de vuelta de los play-off de la Copa Conmebol Sudamericana 2026
- Lugar: estadio São Januário - Río de Janeiro, Brasil.
- Fecha y hora: miércoles 29 de julio - 5:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: ESPN, Disney + y DGO