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EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

El ‘Poderoso de la montaña’ dejó pasar la oportunidad de irse en ventaja en el primer partido, jugado en el estadio Atanasio Girardot, y deberá definir su clasificación a octavos de final en Río de Janeiro

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Medellín vs. Vasco da Gama
Medellín y Vasco da Gama vienen de empatar 2-2 en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vasco da Gama vs. Independiente Medellín, válido por la vuelta de los play-off de la Copa Sudamericana. El equipo antioqueño no definió la llave en casa, empatando 2-2 y ahora deberá hacer historia eliminando al equipo brasilero en su estadio, el São Januário de Río de Janeiro.

Siga aquí todas las incidencias del partido que se jugará desde las 5:00 p. m.

14:15 hsHoy

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: hora y dónde ver el partido de vuelta de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana

Tras empatar a dos goles en Medellín, el equipo de Luis Amaranto Perea buscará dar el golpe al buscar su cupo para los octavos de final en territorio brasileño

Medellín quiere dar el golpe en Río de Janeiro-crédito Conmebol
Medellín quiere dar el golpe en Río de Janeiro-crédito Conmebol

Los playoffs de la Copa Sudamericana comienzan a definirse, y el primer en salir a la acción en la búsqueda de los octavos de final de la “Gran Conquista” será Independiente Medellín.

Leer la nota completa
13:31 hsHoy

Ficha del partido

  • Vasco da Gama vs. Independiente Medellín - Partido de vuelta de los play-off de la Copa Conmebol Sudamericana 2026
  • Lugar: estadio São Januário - Río de Janeiro, Brasil.
  • Fecha y hora: miércoles 29 de julio - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN, Disney + y DGO

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