EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Medellín y Vasco da Gama vienen de empatar 2-2 en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vasco da Gama vs. Independiente Medellín, válido por la vuelta de los play-off de la Copa Sudamericana. El equipo antioqueño no definió la llave en casa, empatando 2-2 y ahora deberá hacer historia eliminando al equipo brasilero en su estadio, el São Januário de Río de Janeiro.

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