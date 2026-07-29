Veinte empresas participarán en el Festival del Empleo de AmCham con vacantes para distintos perfiles en Guatemala

Los aspirantes al Festival del Empleo de AmCham Guatemala deben completar un registro en línea y recibirán un código QR para ingresar al recinto. (AmCham)

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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) anunció la realización de la 25.ª edición del Festival del Empleo, que tendrá lugar el jueves 30 y el viernes 31 de julio de 2026 en la Ciudad de Guatemala.

El evento, que se desarrollará de manera presencial en la Torre de Parqueos COMBEX-IM, busca conectar a empresas líderes con quienes buscan nuevas oportunidades laborales, consolidando este espacio como referente nacional en la vinculación entre talento y mercado.

Para participar, las personas interesadas deben completar previamente un registro en línea en el sitio oficial de la organización. El formulario estará disponible para todos los aspirantes y, tras completarlo, recibirán un código QR que permitirá el acceso rápido y seguro al recinto durante los dos días de la feria. El horario establecido será de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

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La medida pretende evitar filas y agilizar la atención, facilitando un ingreso ordenado y eficiente para quienes buscan postularse a diversas vacantes ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos.

Empresas participantes y oportunidades disponibles

Esta edición contará con la presencia de 24/7, Banco Industrial, BAC, BANTRAB, Grupo Cayalá, COSAMI, COMBEX-IM, ASECOM, Telus Digital, Vana, Grupo HAME, Neonet, Atento, Nuestro Diario, Miscorp, IDT, Mercadeo Inmobiliario, CBC, ACTALENTOS y Verdetec.

Estas compañías ofrecerán puestos para diferentes perfiles profesionales y niveles de experiencia, ampliando el espectro de posibilidades para postulantes provenientes de distintos rubros y trayectorias.

AmCham Guatemala anunció la 25.ª edición del Festival del Empleo para el 30 y 31 de julio de 2026 en la Ciudad de Guatemala. (AmCham)

Durante el evento, los asistentes tendrán la posibilidad de interactuar directamente con los reclutadores, conocer los requisitos de las vacantes y postularse en el momento, generando un contacto inmediato entre empleadores y quienes buscan trabajo.

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Inclusión y diversidad laboral

El Festival del Empleo también dispondrá de un stand especializado del Programa de Inclusión Laboral del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

Esta iniciativa pretende abrir espacios para personas con discapacidad visual o auditiva, promoviendo la equidad y la diversidad en el acceso al empleo formal.

La inclusión de este programa refuerza el compromiso de AmCham Guatemala con la integración de todos los sectores de la sociedad en el ámbito laboral, brindando oportunidades reales a quienes enfrentan barreras adicionales para insertarse en el mercado.

Impacto y trayectoria del Festival del Empleo

A lo largo de veinticinco ediciones, el Festival del Empleo de AmCham Guatemala se ha consolidado como una plataforma que conecta el talento local con empresas de prestigio. Este espacio no solo fomenta el desarrollo del capital humano, sino que también contribuye a la competitividad del país y a la creación de empleo formal.

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El evento ha permitido a miles de personas acceder a mejores oportunidades laborales y ha fortalecido la relación entre el sector empresarial y la fuerza laboral guatemalteca.

La feria de empleo funcionará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y el sistema de registro previo busca reducir filas y agilizar el acceso. (AmCham)

AmCham Guatemala y su papel en la economía nacional

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana forma parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos desde hace más de cinco décadas. Su objetivo central es fortalecer la actividad económica y la libre empresa entre ambos países, facilitando la integración comercial y el desarrollo de negocios en la región.

AmCham pertenece a la Asociación de Cámaras de Comercio en América Latina (AACCLA), que agrupa a más de 20 mil empresas con vínculos comerciales en Estados Unidos y Latinoamérica. Esta red impulsa el crecimiento económico y la generación de empleo en el continente.

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El contexto laboral en Guatemala y la relevancia de la feria

Actualmente, Guatemala muestra una de las tasas de desempleo abierto más bajas de la región, con un 2.2%, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, el mercado laboral enfrenta un reto significativo: la alta informalidad, que afecta a más de seis de cada diez trabajadores en el departamento central. La mayoría de la Población Económicamente Activa realiza actividades al margen del sector formal, lo que limita el acceso a prestaciones y seguridad social.

Iniciativas como el Festival del Empleo de AmCham Guatemala buscan responder a esta realidad, ofreciendo un espacio donde los aspirantes pueden acceder a empleos formales y mejorar sus condiciones laborales. El evento facilita la interacción entre empresas y candidatos, y contribuye a la formalización y profesionalización de la fuerza laboral guatemalteca.

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