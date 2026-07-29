El Gobierno desescala el conflicto, pero en Brasil esperan la autorización de Lula para que vuelva el embajador

Lula da Silva junto a Javier Milei (AP)

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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva podría iniciar desde este miércoles una desescalada del conflicto diplomático con la Argentina, con la confirmación informal de que el embajador Julio Bitelli, llamado a consultas en Brasilia tras los ataques del presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño, regresará a Buenos Aires. Aunque no lo dicen de manera oficial, fuentes diplomáticas sugirieron que el retorno se producirá, aunque sin precisar fechas, dando a entender que esto se producirá con mayor celeridad o no dependiendo de las señales de moderación que brinden desde el lado argentino.

La decisión toma forma en el marco de una segunda reunión entre Bitelli y el canciller Mauro Vieira, prevista para este miércoles. La primera había tenido lugar el domingo por la tarde, horas después de que Milei calificara a Lula de “ladrón” y “presidiario” durante la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo, donde participó como invitado estelar y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre.

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A través de un comunicado, el canciller Vieira calificó los dichos del mandatario argentino de “provocación sin precedentes” y, además de convocar a Bitelli, citó al embajador argentino Daniel Raimondi a dar explicaciones.

El encuentro de este miércoles tenía un propósito diferente al del domingo: el gobierno brasileño quería evaluar las reacciones registradas en Argentina tras la convocatoria del embajador a consultas, así como las acciones posteriores de Milei. La percepción en Brasilia es que el llamado a consultas generó una fuerte ola de apoyo a Brasil dentro de Argentina, con muestras de solidaridad de parlamentarios y sectores de la sociedad civil. Según pudo saber Infobae, desde Itamaraty se comunicaron con algunos referentes que escribieron notas formales a la Cancillería de ese país para agradecer el gesto.

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Julio Glinterlinck Bitelli, Embajador de Brasil

“Sospechamos que va volver, aunque no tenemos confirmado cuándo”, respondieron desde Brasil a este medio, sin ofrecer plazos concretos, pero confirmando que hay una intención manifiesta de hacer una desescalada del conflicto. La sensación que prevalece en el gobierno brasileño es que, si Argentina mantiene la moderación, el retorno de Bitelli a sus oficinas podría producirse antes de lo previsto al inicio de la crisis.

Aun así, desde una oficina diplomática avisan: “La decisión depende del Presidente Lula”. La aceleración de ese regreso podría darse si Milei ofrece un gesto concreto de reconciliación. Si no, en Brasil no descartan que la vuelta del embajador pueda materializarse después de los comicios presidenciales, ya que el presidente argentino ha realizado demostraciones políticas antes de los comicios y que podría hacerlo después.

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El primer gesto concreto del lado argentino llegó de la mano del canciller Pablo Quirno, quien este miércoles descartó en declaraciones radiales cualquier posibilidad de ruptura de relaciones diplomáticas con Brasil. “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, afirmó Quirno en declaraciones a Radio Mitre, en un tono marcadamente distinto al de los días previos. El jefe de la diplomacia argentina también tendió un puente con el representante brasileño: “Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli, y de alguna manera esperamos que luego de estas consultas retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral que tenemos”. Estas declaraciones configuraron un gesto que habría sido determinante en la decisión diplomática para que Bitelli vuelva al país.

Mauro Vieira y Lula da Silva (REUTERS)

El domingo, un día después de su discurso en São Paulo, Milei volvió a cargar contra el gobierno brasileño: afirmó en Radio Mitre que Brasil era responsable “del 25 por ciento de la campaña antiargentina” desplegada en redes sociales durante el Mundial de fútbol en Estados Unidos. Pese a ello, en el entorno del Presidente reconocen que ya no hay incentivos para seguir escalando la situación diplomática.

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El vocero presidencial Adrián Ravier había sido el primer funcionario argentino en dar señales de querer descomprimir la tensión. “No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que coexisten y de hecho se tienen como socios comerciales principales”, afirmó el portavoz durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada el martes. Ravier justificó los dichos de Milei como diferencias “ideológicas” y “políticas”, y aseguró que Argentina “nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático”.

La respuesta del lado brasileño no se limitó a los canales formales. El ministro de Hacienda Dario Durigan calificó a Milei de “payaso”, el vicepresidente Gerardo Alckmin tildó sus dichos de “lamentables” y advirtió que esa “grosera actitud” perjudica a la Argentina. El propio Lula optó por la ironía cuando la prensa le preguntó por los insultos del mandatario argentino: “¿Quién es ese tipo?”, respondió ante las cámaras en las puertas de Itamaraty. El partido oficialista PT, a su vez, presentó una demanda judicial para investigar el financiamiento del viaje de Milei a São Paulo, aunque la Casa Rosada sostuvo que se trató de un viaje de carácter “oficial”.

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El canciller Pablo Quirno

En paralelo al conflicto diplomático, Milei y Quirno viajaron a Lima para asistir a la jura de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Allí, la comitiva argentina y el canciller brasileño Vieira coincidieron en el Congreso peruano, aunque no hubo contacto público entre ambas delegaciones registrado por las cámaras oficiales.

Las fuentes diplomáticas brasileñas consultadas por Infobae señalaron que, si bien Brasil no tiene intenciones de romper el vínculo con Argentina, la reconstrucción del diálogo no se producirá en el corto plazo. “Se nota el esfuerzo. Pero se insiste en una equivalencia de actitudes que no corresponde a la realidad. Necesitamos identificar a las personas dentro del gobierno para reconstruir la relación en el mediano plazo. Antes de octubre no va a pasar, pero después es indispensable”, afirmó una fuente diplomática brasileña a este medio.

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Uno de los factores que complica la reconstrucción del vínculo es la ausencia de interlocutores confiables dentro del gobierno argentino. Hasta el año pasado, Brasil contaba con múltiples canales al interior del Ejecutivo: Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Daniel Scioli —exembajador en Brasil durante la presidencia de Alberto Fernández— oficiaban como puentes. Los cambios en el gabinete hacia finales de 2025 dejaron sin funcionarios con experiencia y trayectoria en la relación bilateral.

El trasfondo del conflicto es más profundo que el episodio reciente. La tensión entre ambos mandatarios se remonta a 2023, cuando Lula manifestó abiertamente su preferencia política en la campaña presidencial argentina, con apoyo explícito a Sergio Massa. Esa intervención consolidó un antagonismo personal que se proyecta también sobre las elecciones brasileñas del 4 de octubre, en las que Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro. Desde ambos equipos reconocen que, con los dos presidentes en campaña y con diferencias ideológicas irreconciliables, cualquier chispazo puede volver a encender la hoguera.

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