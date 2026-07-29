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Costa Rica expresa solidaridad con Japón tras el devastador terremoto en Kumamoto que deja decenas de víctimas

El Gobierno costarricense envió un mensaje oficial de apoyo al pueblo japonés, mientras continúan las labores de rescate tras el sismo de magnitud 7,1 que sacudió el sur del país asiático

El Gobierno de Costa Rica manifestó su solidaridad con Japón tras el terremoto que golpeó la prefectura de Kumamoto. (Juntaro Yokoyama/Kyodo News vía AP)
El Gobierno de Costa Rica manifestó su solidaridad con Japón tras el terremoto que golpeó la prefectura de Kumamoto. (Juntaro Yokoyama/Kyodo News vía AP)
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El Gobierno de Costa Rica expresó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Japón tras el terremoto que sacudió la prefectura de Kumamoto el pasado 28 de julio, una emergencia que ha dejado decenas de fallecidos, cientos de heridos y una extensa operación de búsqueda y rescate en el sur del país asiático.

A través de un comunicado oficial divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la administración costarricense manifestó su respaldo a la nación japonesa y envió un mensaje de apoyo a las personas afectadas por el desastre.

“El Gobierno de Costa Rica expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Japón ante la emergencia ocasionada por el terremoto registrado este 28 de julio en la prefectura de Kumamoto”, señala el pronunciamiento.

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Asimismo, el Ejecutivo indicó que Costa Rica “se suma a las muestras de solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, al tiempo que resaltó la capacidad de recuperación que históricamente ha demostrado Japón frente a este tipo de tragedias.

El pronunciamiento se produce mientras continúan las labores de rescate en la isla de Kyushu, donde el terremoto de magnitud 7,1 provocó el colapso de edificios, incendios, daños en carreteras y severas interrupciones en el suministro eléctrico y en los sistemas de transporte.

De acuerdo con las autoridades japonesas, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:27 p. m. (hora local) del martes, con un epicentro localizado a unos 10 kilómetros de profundidad en la prefectura de Kumamoto. La intensidad del sismo alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala sísmica japonesa, utilizada para medir la violencia del movimiento en la superficie.

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Costa Rica, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó la resiliencia del pueblo japonés y expresó sus condolencias a las familias afectadas. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Costa Rica, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó la resiliencia del pueblo japonés y expresó sus condolencias a las familias afectadas. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Inicialmente, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para las costas de los mares de Ariake y Yatsushiro, ante la posibilidad de olas de hasta un metro de altura. Horas después, la advertencia fue levantada al descartarse un riesgo mayor para las poblaciones costeras.

Con el paso de las horas, el balance de víctimas aumentó considerablemente. Las autoridades japonesas confirmaron al menos 18 fallecidos, más de 200 personas heridas y decenas de desaparecidos, mientras miles de rescatistas, bomberos, policías y miembros de las Fuerzas de Autodefensa trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los escombros. Cerca de 10,000 personas permanecen en refugios temporales debido a los daños sufridos por sus viviendas.

Entre los incidentes más graves reportados figura una explosión en un centro comercial de la cadena AEON Mall, presuntamente causada por una fuga de gas tras el terremoto, así como el derrumbe de estructuras industriales y edificios residenciales. Las labores de rescate continúan en condiciones complejas debido al intenso calor y al riesgo permanente de nuevas réplicas.

El terremoto también obligó a suspender temporalmente operaciones ferroviarias, vuelos y actividades industriales en la región. Empresas como Honda, Toyota, Sony y TSMC interrumpieron parte de su producción mientras se inspeccionan posibles daños en plantas y centros de manufactura. Más de 48,000 hogares quedaron sin suministro eléctrico durante las primeras horas posteriores al sismo.

Equipos de rescate japoneses mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados.
Equipos de rescate japoneses mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados.

Las autoridades japonesas informaron, además, que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares cercanas, uno de los aspectos que generó mayor preocupación tras el movimiento telúrico. Sin embargo, la Agencia Meteorológica mantiene la advertencia sobre la posibilidad de fuertes réplicas y deslizamientos de tierra, por lo que instó a la población a permanecer atenta a las instrucciones oficiales.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen varias placas tectónicas y donde se registra cerca del 90 % de los terremotos del mundo.

Esa condición ha llevado al país a desarrollar estrictos códigos de construcción, avanzados sistemas de alerta temprana y constantes planes de preparación para responder a este tipo de emergencias.

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