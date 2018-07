Ella en cambio aseguró todo lo contrario. "Me planteaba volver a vivir juntos en su casa o en la mía, y le dije que no. Entonces se puso más violento, me dio un sopapo, me agarró de los pelos. Me decía 'hija de puta, vas a terminar mal, te voy a matar'. Agarró algo del costado de la puerta y me lo arrojó". Y siguió: "Nunca vi qué era, atiné a cubrirme el rostro con mis manos y automáticamente siento el fuego. Ahí estiro la mano, abro la puerta y me arrojo del auto", declaró ante la Justicia. El hombre salió del auto y según un testigo, acusó a Astrid de haberlo prendido fuego. Ella se ubicó detrás de la misma persona y le pidió que la protegiera porque, según dijo, "la quería matar".