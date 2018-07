"Las palabras no pueden describir la conmoción, el disgusto y la culpa que estoy sintiendo", continuó. A partir de que se viralizó la publicación sobre lo ocurrido el pasada 28 de junio, se despertó la indignación entre los usuarios del juego que no lo utilizan de esa manera y entre los que no conocen la plataforma y no comprenden cómo es que puede suceder algo así. Ante esta respuesta, la compañía informó que el responsable del contenido explícito fue "expulsado de forma permanente".