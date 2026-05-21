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La flor que crece en el balcón sin regarla y no se quema por el sol ni en verano

Ideal para terrazas soleadas, esta planta florece durante cinco meses seguidos y soporta la sequía extrema gracias a su fisiología suculenta

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Una flor ideal para balcones soleados: colorida, resistente y de bajo mantenimiento
Su capacidad de sobrevivir a la sequía la convierte en la mejor opción para terrazas urbanas (Pixaby)

Olvidar del riego diario y mantener un balcón florido bajo el sol es posible con una planta que desafía las condiciones más adversas: la portulaca. Esta especie, conocida como verdolaga de flor grande, es la opción que supera la fragilidad de los geranios frente al calor y la sequía, manteniendo su floración durante cinco meses sin apenas cuidados.

Una de las características más notables de la verdolaga es su longevidad floral: produce flores desde mayo hasta octubre sin riego habitual, a diferencia del geranio, que exige atención diaria y sucumbe a las altas temperaturas en balcones orientados al sur.

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Los geranios dejan de ser eficaces cuando el termómetro supera los 30 °C —lo que suele ocurrir en junio— y que, con las sucesivas olas de calor de los últimos veranos, su mantenimiento resulta inviable en muchas ciudades donde se busca una terraza vibrante durante todo el periodo estival.

Una alternativa imbatible al geranio

Cada año millones de personas renuevan sin éxito sus macetas de geranio, para comprobar en semanas cómo las altas temperaturas marchitan rápidamente el follaje y dejan flores raquíticas y macetas secas en menos de 48 horas. Las necesidades hídricas del geranio se multiplican en verano, y el esfuerzo de regar cada día acaba por desalentar a muchos, especialmente al coincidir con ausencias de varios días durante los meses cálidos.

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En contraste, la portulaca se ha consolidado como alternativa gracias a su fisiología y a la persistencia de su floración. El secreto de la portulaca reside en su origen biológico. Esta planta, integrada en la familia de las suculentas, almacena agua en sus tallos carnosos permitiéndole sobrevivir largos periodos de sequía.

Diversos tonos en una misma planta: así luce la floración continua de la portulaca bajo el sol
Una opción resistente y vistosa para quienes buscan macetas llenas de flores sin esfuerzo (Pixaby)

Pero es su metabolismo tipo CAM lo que la distingue frente a otras variedades: absorbe dióxido de carbono por la noche, cerrando sus estomas durante el día para evitar la evaporación del agua cuando el sol es intenso. Con este mecanismo, la planta transpira sólo en ausencia de sol, garantizando una resistencia singular a las altas temperaturas y a la escasez de riego.

Las flores de la portulaca —de colores fucsia, naranja, amarillo, blanco o bicolores— surgen ininterrumpidamente durante cinco meses, a razón de una flor nueva cada día, y se abren solo cuando hay exposición solar suficiente, generalmente entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde.

Su única limitación es la falta de luz: si se coloca a la sombra, el ciclo floral se interrumpe. Una vez que se establece en el balcón, la portulaca puede sobrevivir únicamente con las precipitaciones naturales, aunque sean escasas.

Fácil de plantar y casi indestructible

Para plantar verdolaga en maceta, la recomendación es clara: elegir una jardinera con excelente drenaje, emplear tierra ligera con arena o perlita y rechazar el empleo de fertilizantes, ya que los suelos pobres favorecen la floración.

De hecho, un exceso de agua constituye el principal motivo de muerte para esta especie, por lo que conviene no regarla salvo en periodos de sequía insólitos. Su porte rastrero resulta ideal para cestas colgadas en balcones orientados al sur, donde despliega cascadas de color de mayo a octubre.

Ideal para balcones al sol, la portulaca llena de flores vistosas y resistentes sin cuidados diarios
Con floración continua y mínima exigencia de agua, la portulaca transforma cualquier balcón en un jardín vibrante

Aunque la portulaca es protagonista, existen otras especies tolerantes al calor y la sequía. La gazania, con sus flores estrelladas, soporta tanto altas temperaturas como viento, lo que la califica para plantas de pisos altos expuestas a corrientes.

También la combinación de lavanda, dipladenia y caléndula ofrece resultado duradero, ya que estas flores comparten necesidades mínimas de cuidado y, además, las caléndulas aportan un efecto extra al repeler pulgones.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

La vida de la portulaca como planta anual está condicionada por las heladas, pero su capacidad reproductiva permite que sus semillas negras sobrevivan al invierno y germinen de forma espontánea en primavera, brotando incluso entre losas o en el borde de una maceta.

Esta rusticidad y su crecimiento sin vigilancia justifican su elección para quienes buscan llenar el balcón de color con el mínimo esfuerzo. Basta instalar la portulaca en un lugar soleado y olvidarse del riego y los abonos para disfrutar, año tras año, de un espectáculo floral sin precedentes para la jardinería urbana.

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