La Bóveda Global de Semillas de Svalbard recibe el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

Banco Mundial de Semillas de Svalbard. (Michael Major/Wikimedia Commons)

Conocida popularmente como “la cámara del fin del mundo”, el Banco Mundial o Bóveda Global de Semillas de Svalbard es el depósito de semillas más grande del mundo. Fue inaugurada en 2008 con un objetivo claro: preservar la biodiversidad de las especies de cultivo en caso de que se produjese una catástrofe mundial, permitiendo evitar que desapareciesen las fuentes de alimento en ese supuesto.

Este miércoles, este gran almacén subterráneo que cuenta con más de 1,3 millones de semillas de cultivo de 6.300 especies de todo el mundo ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

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