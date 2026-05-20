España

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard recibe el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

Este banco subterráneo, inaugurado en 2008, almacena semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo

Guardar
Google icon
Banco Mundial de Semillas de Svalbard. (Michael Major/Wikimedia Commons)
Banco Mundial de Semillas de Svalbard. (Michael Major/Wikimedia Commons)

Conocida popularmente como “la cámara del fin del mundo”, el Banco Mundial o Bóveda Global de Semillas de Svalbard es el depósito de semillas más grande del mundo. Fue inaugurada en 2008 con un objetivo claro: preservar la biodiversidad de las especies de cultivo en caso de que se produjese una catástrofe mundial, permitiendo evitar que desapareciesen las fuentes de alimento en ese supuesto.

Este miércoles, este gran almacén subterráneo que cuenta con más de 1,3 millones de semillas de cultivo de 6.300 especies de todo el mundo ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Premios Princesa de AsturiasMedioambienteEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo limpiar la grasa incrustada de los muebles de la cocina con un solo producto

Este producto, presente en la mayoría de los hogares, actúa como abrasivo suave, capaz de desincrustar sin dañar los materiales

Cómo limpiar la grasa incrustada de los muebles de la cocina con un solo producto

Por qué tu gato no deja de maullar por la noche, según expertos veterinarios: “El truco está en identificar la causa”

Estas mascotas suelen dar “sinfonías nocturnas” que impiden el descanso de sus dueños

Por qué tu gato no deja de maullar por la noche, según expertos veterinarios: “El truco está en identificar la causa”

Dos casos en investigación y el último asesinato machista de una mujer en plena calle en Figueres, Girona, elevarían a 22 los feminicidios este año

El detenido en esta localidad gerundense tenía un amplio historial de violencia. La víctima tenía 33 años

Dos casos en investigación y el último asesinato machista de una mujer en plena calle en Figueres, Girona, elevarían a 22 los feminicidios este año

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

En la primera fase de la investigación, el presidente de Plus Ultra quedó en libertad con la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

Los profesores de la concertada se suman a la marea de protestas: los sindicatos anuncian una campaña estatal ante “la falta de avances” con el Ministerio de Educación

Las movilizaciones tendrán lugar cada viernes, desde el 29 de mayo hasta el 19 de junio, frente a la sede gubernamental en Madrid, así como ante Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas

Los profesores de la concertada se suman a la marea de protestas: los sindicatos anuncian una campaña estatal ante “la falta de avances” con el Ministerio de Educación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

Última hora de la imputación de Zapatero: el PSOE cierra filas en torno al expresidente y defiende su presunción de inocencia

El exjefe militar de OTAN desvela conversaciones entre Mark Rutte y Pedro Sánchez durante “más de 20 horas” sobre inversión militar

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

Rufián ya no habla de lawfare y reconoce que el auto sobre Zapatero “está muy bien escrito”: “Si esto es verdad, es una mierda”

ECONOMÍA

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Comprar una vivienda sin hipoteca y sin ahorros ya es posible: los bancos lanzan nuevas alternativas para financiar tu casa

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”