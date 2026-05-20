La Bóveda Global de Semillas de Svalbard recibe el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

Conocida popularmente como “la cámara del fin del mundo”, el Banco Mundial o Bóveda Global de Semillas de Svalbard es el depósito de semillas más grande del mundo. Fue inaugurada en 2008 con un objetivo claro: preservar la biodiversidad de las especies de cultivo en caso de que se produjese una catástrofe mundial, permitiendo evitar que desapareciesen las fuentes de alimento en ese supuesto.
Este miércoles, este gran almacén subterráneo que cuenta con más de 1,3 millones de semillas de cultivo de 6.300 especies de todo el mundo ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.
PUBLICIDAD
*Noticia en ampliación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Cómo limpiar la grasa incrustada de los muebles de la cocina con un solo producto
Este producto, presente en la mayoría de los hogares, actúa como abrasivo suave, capaz de desincrustar sin dañar los materiales
Por qué tu gato no deja de maullar por la noche, según expertos veterinarios: “El truco está en identificar la causa”
Estas mascotas suelen dar “sinfonías nocturnas” que impiden el descanso de sus dueños
Dos casos en investigación y el último asesinato machista de una mujer en plena calle en Figueres, Girona, elevarían a 22 los feminicidios este año
El detenido en esta localidad gerundense tenía un amplio historial de violencia. La víctima tenía 33 años
Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga
En la primera fase de la investigación, el presidente de Plus Ultra quedó en libertad con la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte
Los profesores de la concertada se suman a la marea de protestas: los sindicatos anuncian una campaña estatal ante “la falta de avances” con el Ministerio de Educación
Las movilizaciones tendrán lugar cada viernes, desde el 29 de mayo hasta el 19 de junio, frente a la sede gubernamental en Madrid, así como ante Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas
MÁS NOTICIAS