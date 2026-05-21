Colombia

Supersalud revela presunto acaparamiento de medicamentos en Cafam en Bogotá: pacientes esperaban meses por sus tratamientos

Durante la visita sorpresa al dispensario de la Calle 51 en la capital, funcionarios evidenciaron estantes vacíos al inicio del operativo y posteriormente el abastecimiento y entrega de fórmulas pendientes a decenas de usuarios

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El superintendente Daniel Quintero afirmó que, tras la llegada de la Supersalud al dispensario en Bogotá, comenzaron a abastecerse los estantes y a entregarse fórmulas pendientes a pacientes que llevaban meses esperando atención. - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud realizó un operativo de inspección en un punto de dispensación de medicamentos de Cafam, ubicado en la Calle 51 de Bogotá, donde evidenció un presunto acaparamiento de medicamentos mientras decenas de usuarios reportaban demoras en la entrega de tratamientos médicos.

La visita fue encabezada por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, en el marco del denominado “Plan 100”, estrategia de inspección y control impulsada por el Gobierno para verificar la prestación de servicios farmacéuticos y la entrega oportuna de medicamentos a pacientes en distintas regiones del país.

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Hallazgos durante la inspección

De acuerdo con la información entregada por la Supersalud, durante el operativo se encontró que varios medicamentos permanecían almacenados dentro del dispensario, pese a que usuarios aseguraban que estos les habían sido reportados como no disponibles.

Según explicó Quintero Calle, al inicio de la inspección los estantes del establecimiento se encontraban vacíos. No obstante, tras la llegada de los funcionarios comenzaron a ser abastecidos nuevamente y se inició la entrega de fórmulas pendientes a pacientes que llevaban semanas e incluso meses esperando sus tratamientos.

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“La orden es clara: los medicamentos se tienen que entregar. Hoy encontramos lo de siempre: a la gente le dicen que no hay medicamentos, pero sí están”, señaló el superintendente durante el procedimiento.

El funcionario indicó además que durante la revisión fueron abiertas cajas que contenían medicamentos almacenados en el lugar, situación que será objeto de verificación por parte de la entidad.

Daniel Quintero afirmó que el acceso oportuno a medicamentos es un derecho fundamental de los usuarios. - crédito @Supersalud/X
Daniel Quintero afirmó que el acceso oportuno a medicamentos es un derecho fundamental de los usuarios. - crédito @Supersalud/X

Usuarios denunciaron retrasos en tratamientos

Durante la jornada también se recopilaron testimonios de pacientes y familiares que permanecían a las afueras del dispensario esperando respuesta sobre la entrega de medicamentos.

Entre los usuarios había adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y acudientes de menores de edad, quienes denunciaron retrasos prolongados en la entrega de tratamientos formulados por médicos.

Algunos de los afectados señalaron que debían acudir repetidamente al dispensario sin obtener una respuesta efectiva, mientras otros aseguraron haber tenido que comprar medicamentos por sus propios medios debido a la falta de entrega oportuna.

“Los recursos sí se giran. Lo que no puede seguir pasando es que se retengan medicamentos y procedimientos mientras los pacientes esperan”, afirmó Quintero Calle.

El superintendente también aseguró que varios ciudadanos llegaban desde la madrugada para intentar acceder a sus tratamientos y advirtió sobre las consecuencias que estas demoras pueden tener en la salud de los pacientes.

La estrategia contempla más de 100 operativos sorpresa en 25 departamentos para verificar la entrega de tratamientos y detectar posibles irregularidades en dispensarios farmacéuticos. - crédito @Supersalud/X

Operativo hace parte del “Plan 100”

La inspección realizada en Bogotá hace parte del “Plan 100”, una estrategia especial de inspección, vigilancia y control anunciada recientemente por la Superintendencia Nacional de Salud para enfrentar presuntos casos de acaparamiento de medicamentos y barreras en el acceso a tratamientos.

El plan contempla la realización de más de 100 operativos simultáneos en diferentes regiones del país durante un periodo de diez días, con presencia de equipos territoriales de la Supersalud en al menos 25 departamentos.

La entidad explicó que el propósito es verificar directamente las condiciones en las que se está prestando el servicio farmacéutico y determinar si existen irregularidades en la dispensación de medicamentos.

Al anunciar la estrategia, Quintero Calle sostuvo que las inspecciones buscan responder a las constantes denuncias ciudadanas relacionadas con retrasos en la entrega de medicamentos y fórmulas incompletas.

“Ante los graves descubrimientos de acaparamiento de medicinas en dispensarios, donde le niegan la medicina a la gente y hemos encontrado que sí está, esta Superintendencia realizará inspección, vigilancia y control como nunca se había hecho”, manifestó el funcionario.

Usuarios denunciaron retrasos de semanas y meses en la entrega de tratamientos formulados. - crédito @Supersalud/X
Usuarios denunciaron retrasos de semanas y meses en la entrega de tratamientos formulados. - crédito @Supersalud/X

Supersalud anunció continuidad de las inspecciones

La Superintendencia Nacional de Salud informó que las visitas de inspección continuarán desarrollándose en distintas ciudades del país con el objetivo de verificar el cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos por parte de gestores farmacéuticos y EPS.

La entidad advirtió además que las situaciones detectadas durante los operativos podrían derivar en investigaciones administrativas y eventuales sanciones, en caso de comprobarse irregularidades.

Quintero Calle reiteró que el acceso a medicamentos hace parte del derecho fundamental a la salud y aseguró que las autoridades mantendrán las acciones de vigilancia frente a posibles prácticas que limiten la atención de los usuarios.

“El objetivo es poner en orden a los gestores farmacéuticos y garantizar que los pacientes reciban los tratamientos que necesitan”, concluyó el superintendente.

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