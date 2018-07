En el cuarto video, Galarza relató otro conflicto con Pastorizzo: "O yo por ahí me sentía mal por no haberle contestado, se pasó todo el día llamándome, y le contestaba y me hablaba… no sé, agrediéndome, yo obviamente que le cortaba, y al rato me volvía a empezar a llamar, y me pedía perdón… Me pedía perdón, me decía que yo había tenido la culpa de que me hablara así, por haberlo bloqueado o por lo que sea que haya sido, me decía que yo tenía la culpa de que él se enojara, me pedía perdón y me decía que no lo iba a hacer más. A veces yo me ponía firme y le decía que lo perdonaba pero que no quería hablar".