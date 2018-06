En las imágenes, Nahir cuenta entre lágrimas detalles de su relación con Facundo Pastorizzo, y relata una situación de violencia y maltrato a la que habría sido sometida. "Cuando llegué a mi casa, lo mismo de siempre, la llamé a mi mamá para que me abriera. Mi mamá me saluda, le dije que me iba a bañar, que era Navidad en unas horas e íbamos a comer, y me iba a bañar y me iba a acostar, y cuando voy a la habitación a buscar la ropa, me saqué los zapatos antes de entrar, y cuando me terminé de sacar los zapatos me llama Fernando", detalló.