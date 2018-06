"Vi un charco en el que todavía quedaban manchas de sangre. Me tiré de rodillas, metí las manos en la sangre y en el barro y sentí algo que no puedo describir bien. Fue como si me hubieran inyectado una dosis de fe. Algo épico. Una creencia luminosa. Fui otro. Y me olvidé del puente. Creo mucho en lo místico, en las señales. Y ahora estoy lleno de fuerza y de optimismo", confesó.