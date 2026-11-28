Una toma panorámica muestra una extensión de terreno árido y montañoso poblada por árboles de sangre de dragón en la isla de Socotra. Los ejemplares de copa semicircular y troncos ramificados se distribuyen sobre la meseta rocosa bajo un cielo con nubes dispersas.

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Hay lugares que parecen inventados. Sitios donde los árboles tienen formas que desafían cualquier imagen conocida, las playas parecen interminables y el paisaje cambia de una esquina a otra hasta hacer sentir al visitante que aterrizó en otro planeta. La isla de Socotra es uno de ellos. Situada en el Océano Índico y perteneciente a Yemen, es conocida como la “isla extraterrestre” por su extraordinaria biodiversidad y por albergar especies vegetales que no existen en ningún otro lugar del mundo.

Aldana Puentes Garrido y César Dimeo, la pareja argentina que vive en Mar de las Pampas, recorrió Socotra, una isla de Yemen conocida por sus paisajes surrealistas y su extraordinaria biodiversidad

Hasta allí llegaron Aldana Puentes Garrido y César Dimeo, una pareja argentina que reside en Mar de las Pampas, acostumbrada a visitar destinos poco convencionales y compartir sus experiencias en el IG @vecinosporelmundo.

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Motivados por seguir sumando países a su listado (ya van 110 de 196), optaron por conocer el territorio más surrealista del planeta. El viaje les demandó una planificación especial, una inversión importante y siete días de una experiencia muy diferente a cualquier vacaciones tradicionales: recorrieron la isla en camioneta, durmieron en carpas y cada noche cambiaron de campamento.

Para llegar a Socotra, los argentinos tuvieron que contratar una agencia especializada, viajar con un guía local y realizar una serie de trámites para obtener la visa y los pasajes

“Socotra es belleza en el caos”, resumió Aldana a Infobae, al recordar la experiencia. Y la frase parece sintetizar todo lo que encontraron: “Una naturaleza extraordinaria, playas paradisíacas y una infraestructura muy precaria, en un territorio en guerra; atravesado por la compleja situación política de Yemen”.

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Cómo llegar a la isla más surrealista del mundo: los trámites y las dificultades

El primer desafío fue entender cómo ingresar. “Yemen es un país dividido por una guerra civil que lleva más de una década y que tiene regiones con condiciones de seguridad muy diferentes”, explicó César. Y puso como ejemplo que la isla de Socotra había desarrollado un circuito turístico particular que permitía visitarla sin ingresar al territorio continental yemení.

Ellos tomaron un vuelo desde Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y la organización del viaje estuvo en manos de agencias especializadas. “Vos no podés ‘ir por libre’, como dicen los españoles. Tenés que ir sí o sí con un guía local”, explicó Aldana. No se trataba simplemente de comprar un pasaje, reservar un hotel y organizar excursiones. Todo debía coordinarse a través de operadores que conocieran las condiciones de ingreso y los mecanismos para trasladar a los visitantes.

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La isla de Socotra es considerada uno de los lugares más singulares del planeta por sus especies vegetales endémicas y sus paisajes que parecen de otro mundo

“Para elegir a la empresa investigamos en las redes sociales y consultamos con otros viajeros que ya habían contratado ese servicio. Hicimos artesanalmente el laburo de preguntar: ‘¿Viajaste con esta agencia?’, ‘¿Cómo te fue?’”, contó Aldana.

La compra de los pasajes también tuvo sus complicaciones. Los vuelos no se podían adquirir directamente por Internet como cualquier otro servicio aéreo. Una vez contratado el paquete turístico, la agencia les proporcionó los datos para realizar una transferencia internacional a Air Arabia. “El monto fue de 950 dólares por persona, ida y vuelta, desde Abu Dabi hasta Socotra”, detalló César.

Pero había otro obstáculo: la pareja no podía realizar fácilmente esa transferencia desde Argentina. “Tuvimos que pedirle a un amigo de César que tenía cuenta en España que hiciera la transferencia, porque nosotros no podíamos”, relató Aldana.

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El viaje les costó alrededor de 2.635 dólares por persona, sin contar los vuelos internacionales hasta Abu Dabi, desde donde partieron hacia la isla

A ese importe hubo que sumarle el costo del paquete turístico, que rondaba los USD 1.500 por persona. La tarifa incluía siete días de recorridos, alojamiento en carpas, todas las comidas y los traslados en camioneta. “También tuvimos que desembolsar USD 185 por persona para tener la visa yemení”, recordaron.

En total, la experiencia representaba alrededor de USD 2.635 por viajero, sin contar los pasajes internacionales hasta el punto de partida, los gastos adicionales y otros servicios.

Siete días de camping

El paquete turístico tenía una duración de una semana, con vuelos de ida y vuelta programados de martes a martes. “No era posible organizar una estadía convencional ni elegir libremente dónde dormir: la propuesta consistía en recorrer distintos sectores de la isla y pasar cada noche en una locación diferente”, detalló Aldana.

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La experiencia tenía mucho de expedición. Los argentinos viajaban en una camioneta particular, acompañados por un conductor y dos personas encargadas de asistirlos durante toda la estadía. “Hicimos camping por toda la isla”, señaló César.

Durante siete días recorrieron Socotra en camioneta, acompañados por un conductor y un equipo que organizaba los traslados, las comidas y los campamentos

Aunque el alojamiento consistía en carpas, el servicio estaba organizado para que los visitantes no tuvieran que ocuparse de las tareas habituales de un campamento. “El equipo preparaba las tiendas, armaba las mesas, colocaba luces y organizaba las comidas. Nosotros no hicimos nada”, admitió.

Cada jornada comenzaba con un nuevo recorrido. El guía les indicaba cuál sería el destino del día y los trasladaba hasta los principales atractivos naturales. Al regresar, encontraban el campamento preparado para pasar la noche.

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“El paisaje fue parte fundamental de la experiencia. No había grandes hoteles, restaurantes ni complejos turísticos alrededor de las playas. Tampoco había multitudes de visitantes ni construcciones que interrumpieran las vistas”, precisaron.

Las playas de Socotra sorprendieron a la pareja por sus extensiones de arena blanca y sus aguas cálidas, transparentes y de intenso color turquesa

Sin embargo, el contacto permanente con la naturaleza también implicaba algunas incomodidades. Durante su estadía tuvieron que soportar temperaturas cercanas a los 40 grados y pasar varias horas bajo el sol.

“Padecimos mucho el calor”, reconoció Aldana. Mientras que César coincidió en que “los mediodías eran el momento más difícil, especialmente porque no siempre tenían un lugar donde resguardarse”.

Por eso, para la última noche decidieron darse un pequeño gusto: pidieron alojarse en un hotel frente al aeropuerto. “Era una construcción precaria, hecha con contenedores, pero tenía algo que para ellos se había vuelto un lujo: aire acondicionado”, destacó Aldana.

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Aldana y César optar por pasar la última noche en un hotel para poder tener aire acondicionado ya que el calor en el isla llegaba a los 40 grados

Los árboles de dragón: el bosque que parece salido de otro planeta

La vegetación de Socotra es única en el mundo y parece salida de un paisaje de otro planeta. Su aislamiento geográfico durante millones de años, sumado al clima extremo y a una geología antigua, permitió que evolucionaran especies que no existen en ningún otro lugar. Entre ellas se destaca el árbol de sangre de dragón, con su característica copa en forma de paraguas y una resina rojiza, y el árbol botella, que almacena agua en sus troncos ensanchados para resistir largos períodos de sequía.

“No son árboles que aparezcan a lo largo de los caminos ni que puedan observarse desde cualquier punto. Forman parte de un sector específico al que se llega mediante una excursión organizada. Es un bosque gigante que impresiona”, describió César, quien a lo largo del recorrido se encontró con trabajos de reforestación. “Es una especie amenazada por los cambios en las condiciones climáticas y ambientales”, contó.

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El árbol de sangre de dragón es una de las especies más emblemáticas de Socotra. Su copa tiene forma de paraguas y de su tronco se obtiene una característica resina rojiza

La flora se adapta a condiciones muy diferentes según la zona: montañas, mesetas calcáreas, costas y terrenos áridos castigados por el viento. Esa diversidad de ambientes dio lugar a una vegetación extraordinaria, capaz de sobrevivir donde otras especies difícilmente prosperarían. “Conserva una biodiversidad que no tiene equivalente en el mundo”, destacó Aldana.

“Nos dio la sensación de estar en un escenario de ciencia ficción, rodeados de formas y colores que difícilmente podíamos asociar con otros destinos que habíamos visitado”, se sorprendieron.

Sus troncos ensanchados le permiten almacenar agua y sobrevivir a largos períodos de sequía

La fauna de Socotra también es extraordinaria y está marcada por el aislamiento de la isla. Alberga numerosas especies endémicas, es decir, animales que no existen en ningún otro lugar del planeta. Entre ellas se destacan reptiles, lagartijas, gecos, caracoles terrestres y una gran variedad de aves.

En sus costas también pueden verse cangrejos y una rica vida marina. Aunque no cuenta con grandes mamíferos terrestres nativos, sus paisajes son el hábitat de camellos, chivos y cabras, que forman parte de la vida cotidiana de la isla. “Muchos se acercaban al campamento en busca de comida. Pero en Yemen nos los matan. La gente come más pescado que carne”, contó Aldana.

La fauna también distingue a la isla: reptiles, lagartijas, gecos, caracoles terrestres y numerosas aves forman parte de una biodiversidad marcada por el aislamiento geográfico. Los camellos y chivos suelen rondar por las playas

Playas con agua turquesas, dunas infinitas y lagunas con peces globo

Aunque los famosos árboles de dragón son la postal más conocida de Socotra, la pareja descubrió que la isla tiene muchos otros atractivos capaces de sorprender incluso a quienes ya recorrieron destinos exóticos.

Uno de los paisajes que más los impactó fueron las playas. “Nos encontramos con extensiones de arena blanca, agua cálida y transparente, de un intenso color turquesa, prácticamente sin visitantes”, describió Aldana.

“Socotra es belleza en el caos”, resumió Aldana al recordar una experiencia que combinó playas paradisíacas, naturaleza extraordinaria, campamentos y condiciones de vida muy alejadas de las comodidades habituales

También visitaron lagunas naturales y un cañón donde pudieron bañarse en aguas de color verde, muy claras y mucho más frescas que las del mar. “En otra de las excursiones llegamos a una laguna donde nos encontraron peces globo”, recordó César, quien se trajo de recuerdo una fotografía de ese especial momento.

La última jornada incluyó una visita a unas cuevas muy antiguas, donde observaron formaciones de estalagmitas que permanecían húmedas y goteaban constantemente.

Durante las excursiones visitaron lagunas naturales y un cañón de aguas verdes y cristalinas, donde pudieron bañarse lejos de las multitudes

Una isla con poca infraestructura y una vida cotidiana marcada por la pesca

La belleza natural de Socotra contrasta con las condiciones de vida de sus habitantes. La capital, Hadibo, es una pequeña ciudad con calles y construcciones que muestran el deterioro y la falta de mantenimiento. “Está destrozada y con bastante basura”, describió Aldana.

La actividad económica está muy vinculada a la pesca. Los habitantes salen al mar durante las primeras horas del día y buena parte de su alimentación se basa en pescados y langostas. También hay pequeños comercios, talleres mecánicos y negocios de ropa tradicional. “Es una economía de subsistencia con un turismo selecto, por su valor”, definió Aldana.

En cuanto a las costumbres, la pareja encontró algunas diferencias culturales importantes. “Socotra pertenece a Yemen, un país de tradición musulmana, y las mujeres locales suelen vestir de negro y utilizar burka. Sin embargo, el trato hacia los turistas es más flexible. Pudimos recorrer la isla con nuestra propia ropa y yo me pude meter al mar en bikini, algo que en Yemen continental está prohibido”, aclaró Aldana.

La capital, Hadibo, muestra un fuerte contraste con la belleza natural de la isla: calles deterioradas, construcciones precarias y una economía muy vinculada a la pesca

También destacaron la hospitalidad de los habitantes. A pesar de las imágenes que suelen asociarse con Yemen por la guerra, aseguraron que durante su estadía se sintieron cuidados y tranquilos.

Para la pareja de argentinos, la particularidad de Socotra está precisamente en esa combinación de naturaleza extraordinaria y precariedad. “No es un destino para quienes buscan hoteles de lujo, restaurantes sofisticados o vacaciones convencionales. Es una experiencia bastante costosa para quienes quieren descubrir paisajes diferentes y están dispuestos a resignar comodidades”, concluyeron.