La víctima, de 46 años, salió despedido y golpeó contra un árbol tras la embestida, quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con fractura de codo y a la espera de una cirugía, con una recuperación estimada de entre tres y cuatro meses

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En la esquina de Casilda y Mar del Plata, en el barrio Industrial de Rosario, una discusión de tránsito terminó de la peor manera: un automovilista identificado como Hugo Jesús C. embistió con su vehículo a un motociclista de 46 años, lo hizo volar contra un árbol y escapó del lugar. La víctima, Mauricio, permanece internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) a la espera de una cirugía, mientras su familia reclama una condena que vaya más allá de lo económico.

Todo comenzó el pasado viernes por la mañana, cuadras antes del impacto. Según el relato de Amelia, esposa de la víctima, su marido circulaba por la calle Casilda cuando un automóvil realizó una maniobra que casi derivó en un choque. El reclamo fue inmediato y la respuesta también: los insultos entre ambos conductores se extendieron durante varias cuadras, hasta llegar a la intersección donde ocurrió el golpe.

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En ese punto, Hugo Jesús C. tomó Mar del Plata como si fuera a retirarse. Sin embargo, según la reconstrucción de la familia, el hombre dio marcha atrás, aceleró y embistió directamente a la motocicleta. El impacto fue de tal magnitud que Mauricio salió despedido del vehículo y golpeó contra un árbol ubicado junto a la vereda. El conductor no se detuvo.

“En el video se ve que el muchacho del auto quiso doblar en Mar del Plata para irse, pero cuando mi marido sigue de largo, no sé si lo insultó o qué, y él como que se disparó, se volvió, aceleró y lo chocó”, describió Amelia en declaraciones a Rosario3.

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Lejos de quedar impune, el automovilista fue interceptado minutos después. Varios testigos que presenciaron la escena salieron en su persecución y lograron detenerlo en la zona de Vélez Sarsfield y Bahía Blanca, a unas diez cuadras del lugar del hecho. Allí avisaron a la Policía, que trasladó a Hugo Jesús C. a la Comisaría Décima de Rosario. Recuperó la libertad pocas horas más tarde, por decisión del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La discusión comenzó cuadras antes del choque, se extendió por varias cuadras y terminó con el motociclista lanzado contra un árbol junto a la vereda

Desde la querella, el abogado Maximiliano Special cuestionó las condiciones en que se tomó esa decisión. Según señaló, cuando el fiscal dispuso la liberación, todavía no se habían incorporado al expediente las imágenes del choque ni las declaraciones de la víctima y los testigos.

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Amelia también contó que se acercó al lugar donde estaba detenido el conductor y le reclamó por lo sucedido. La respuesta que obtuvo fue: “¿Y él, todo lo que me dijo?”, en referencia a los insultos que habían intercambiado antes del impacto. Acto seguido, le cerró la ventanilla. Una mujer que lo acompañaba intentó justificar la reacción con el argumento de que “a esta altura del año él está muy nervioso”.

Mauricio fue trasladado en primera instancia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y luego derivado al HECA. Los médicos constataron politraumatismos, una fractura de codo, heridas en una rodilla que requirieron puntos de sutura y golpes en distintas partes del cuerpo. La cirugía del codo todavía está pendiente. Su esposa estima que la recuperación demandará entre tres y cuatro meses, aunque aclara que aún no saben cómo quedará el brazo tras ese proceso.

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Para Amelia, el reclamo va más allá de cualquier reparación material. “A mí el seguro ni la plata me sirve, todo pasó a un segundo plano. Acá tiene que haber otro tipo de condena porque una persona así, vos no sabés cómo va a actuar y sigue manejando tranquilamente”, expresó. Y completó: “Para nosotros no es solamente lo económico. Lo que decimos es que una persona así no puede estar al volante. El tipo es responsable de una acción que fue horrible”.