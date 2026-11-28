Después del Holocausto el párroco Antonio Dressino, la intrépida monja Margherita Bernés y el visionario ingeniero Pietro Lestini, fueron reconocidos con el título ilustre de "Justos entre las Naciones", un homenaje para aquellos no judíos que arriesgaron su propia existencia para salvar a los perseguidos (Imagen ilustrativa Infobae)

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En los días oscuros en que la sombra del Tercer Reich se proyectaba con pesadez sobre los adoquines milenarios de la Ciudad Eterna, Roma no solo era escenario de marchas marciales y susurros cargados de paranoia, sino también el mapa silencioso de una resistencia insospechada que germinaba bajo la cúpula de sus iglesias. Corría el otoño de 1943 cuando la tragedia, que ya consumía el corazón de Europa, tocó con mano de hierro las puertas de la comunidad judía romana. El 16 de octubre de aquel año, la nefasta redada en el antiguo gueto de la capital italiana dejó al descubierto las verdaderas e implacables intenciones del ocupante nacionalsocialista: la erradicación total, sistemática y cruel de hombres, mujeres y niños cuyo único delito era su fe y su linaje. Ante la inminencia del abismo, la ciudad santa se convirtió en un laberinto de refugios improvisados, y entre las naves solemnes de la parroquia de San Gioacchino in Prati, el coraje evangélico encontró una forma insólita de desafiar al mal absoluto. Fue exactamente el 25 de octubre de 1943 cuando las sombras de la noche vieron deslizarse a los primeros perseguidos hacia un confinamiento voluntario pero atroz, marcando el inicio de un periplo de supervivencia que se extendería a lo largo de casi ocho meses y medio, en coincidencia exacta con el período más asfixiante y sangriento de la ocupación nazi en la capital italiana.

La vida parroquial de San Gioacchino continuaba en apariencia con su ritmo habitual de misas, confesiones y plegarias por la paz, pero tras los muros de la rectoría se gestaba una hazaña edilicia y humana ideada para engañar a los sabuesos de la Gestapo y a las temidas tropas de las SS, expertos en profanar recintos sagrados en busca de clandestinos. Los sacerdotes redentoristas, custodiando no solo el sacramento sino la sacralidad intrínseca de la vida humana, comprendieron rápidamente que los armarios, los sótanos tradicionales o las criptas subterráneas serían los primeros lugares inspeccionados durante las previsibles y feroces inspecciones alemanas. Necesitaban un lugar insospechado, un pliegue oculto en la propia arquitectura del templo que escapara a los ojos de los arquitectos del terror. Para llevar a cabo semejante empresa de salvamento, la Providencia reunió a un grupo heterogéneo pero indomable de almas dispuestas a arriesgar la vida: la determinación de la comunidad religiosa redentorista encontró su brazo ejecutor en el talento técnico del ingeniero Pietro Lestini, el temple cotidiano del sacristán Domenico Pizzato y la abnegación incansable de la religiosa hna. Margherita Bernés. Juntos, observaron la majestuosa cúpula de la iglesia y descubrieron un espacio muerto, una hendidura olvidada en la estructura alta del edificio, un pasaje inaccesible entre la techumbre y el friso monumental que rodeaba la base del domo, donde unos pocos metros cuadrados de penumbra podían transformarse en el último reducto de la libertad.

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Sin embargo, concebir la idea no era suficiente; para que la ilusión fuera perfecta frente a las implacables pesquisas de los rastreadores alemanes, la entrada a este refugio aéreo debía desaparecer por completo de la vista humana. No bastaba con una puerta falsa o un mueble pesado arrastrado contra la pared. El ingeniero Lestini ideó un plan tan drástico como efectivo: una vez que los refugiados se introdujeron en aquella grieta arquitectónica, la abertura original fue tapiada por completo utilizando ladrillos frescos y una espesa capa de cemento, secada y envejecida artificialmente para que coincidiera de manera impecable con el resto del muro centenario. Para el mundo exterior, para las patrullas que recorrían los pasillos de la iglesia golpeando paredes y buscando huecos resonantes, allí simplemente no había nada. Sin embargo, detrás de esa pared ciega y compacta, palpitaban los corazones de más de una docena de seres humanos reducidos al silencio más absoluto. La separación entre la vida y la deportación a las cámaras de gas de Auschwitz no era más que unos pocos centímetros de argamasa y el compromiso inquebrantable de unos religiosos que habían decidido transformar su casa de oración en una trinchera contra la barbarie.

Vista general del ático de la iglesia de San Gioacchino, en Roma, donde 35 personas permanecieron escondidas durante nueve meses a lo largo de la ocupación nazi-fascista de la ciudad entre 1943 y 1944 (REUTERS/Yara Nardi)

Aquella obra de ingeniería piadosa inauguró un aislamiento feroz. Los hombres apiñados en el interior de la cúpula ingresaron a una dimensión atemporal marcada por el encierro estricto y la desorientación sensorial. No tenían luz natural; el sol brillante de la primavera romana era apenas un recuerdo lejano que no lograba traspasar la mampostería, sustituido por el tenue y tembloroso destello de unas pocas velas que debían usarse con extrema parsimonia para no consumir el bien más preciado y escaso dentro del escondite: el oxígeno. Tampoco contaban con agua corriente ni con la más mínima instalación sanitaria. El ambiente, estrecho y caluroso a medida que avanzaban los meses y la estación cálida se aproximaba, se convirtió en una prueba física y psicológica desgarradora donde el menor estornudo, la caída accidental de un objeto o un murmullo involuntario durante las horas del día podían significar la muerte no solo para los que estaban adentro, sino también para toda la comunidad de clérigos que los amparaba abajo.

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La supervivencia cotidiana en este microcosmos suspendido entre el cielo y la tierra dependía íntegramente de un cordón umbilical clandestino que solo cobraba vida al amparo de la madrugada. Cuando la ciudad quedaba sumida en el toque de queda y el silencio de las calles romanas permitía escuchar el más mínimo paso, el sacristán Domenico Pizzato y la monja Margherita Bernés iniciaban su arriesgada liturgia nocturna. Se deslizaban con sigilo por las galerías superiores de la iglesia hasta alcanzar una pequeñísima abertura, una hendidura diminuta e imperceptible desde el suelo que comunicaba el exterior del templo con la cavidad de la cúpula. Por ese angosto tragaluz improvisado, utilizando cuerdas, cestas empapadas en silencio y una precisión matemática, introducían las raciones de comida cuidadosamente fraccionadas, las medicinas para aplacar las fiebres, el agua embotellada para calmar la sed abrasadora y el combustible para la iluminación. Por la misma vía, en un ejercicio de dignidad y salubridad casi milagroso, retiraban pacientemente los desperdicios orgánicos y los residuos acumulados durante la jornada, borrando toda huella de presencia humana antes de que los primeros rayos del alba iluminaran la nave central de San Gioacchino.

Durante doscientos veinticinco días interminables, el tiempo transcurrió en aquella penumbra habitable con una lentitud de agonía. Mientras en las calles del barrio de Prati los altavoces fascistas anunciaban ejecuciones de partisanos y las patrullas germánicas realizaban inspecciones sorpresa en conventos e instituciones asistenciales, en las alturas de la cúpula se leían libros en voz baja, se rezaba en un susurro ecuménico donde el hebreo de los salmos antiguos se fundía con el latín de los redentoristas, y se esperaba con angustia contenida el rumor de las botas militares que afortunadamente nunca descubrieron el secreto enterrado en la mampostería. Cada requisa en el templo era un descenso a los infiernos del miedo: los perseguidos retenían el aliento en la cúspide de la estructura mientras abajo los oficiales alemanes interrogaban a los sacerdotes, golpeaban las paredes y recorrían las naves sin sospechar jamás que la vida que pretendían extinguir florecía a pocos metros sobre sus cabezas, protegida por un muro de cemento y una muralla aún más impenetrable de fraternidad humana.

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El padre Ezio Marcelli, de 90 años, entra en el ático de la iglesia de San Gioacchino, donde se ocultaron 35 personas durante la ocupación nazi-fascista de Roma y dejaron testimonio de su aislamiento y sufrimiento mediante grafitis en las paredes (REUTERS/Yara Nardi)

El final de aquella larga noche llegó cuando las fuerzas aliadas rompieron las líneas defensivas alemanas y entraron victoriosas por la Via Appia. El 7 de junio de 1944, cuando las tropas enemigas ya se habían retirado precipitadamente hacia el norte y la luz de la libertad volvió a iluminar los monumentos de Roma, las picas y los martillos destruyeron con júbilo el muro de ladrillos que durante casi ocho meses y medio había custodiado aquel milagro de la resistencia. De la cúpula de San Gioacchino salieron, debilitados por la inmovilidad, pálidos por la falta prolongada de sol pero profundamente vivos, aquellos hombres que habían encontrado en la casa de Dios un escudo contra la vorágine del odio racial. Sus rostros desencajados por el encierro se encontraron de nuevo con la claridad del día en un abrazo conmovedor con los sacerdotes, la monja, el sacristán y el ingeniero que habían arriesgado sus propias vidas día tras día para asegurar que la compasión prevaleciera sobre la barbarie.

Décadas después, cuando el polvo de la guerra se hubo asentado y la memoria histórica comenzó a erigir sus monumentos de justicia y gratitud, el eco de lo ocurrido en la cúpula de Prati resonó con la fuerza de un testimonio inmortal. El Estado de Israel, a través del Museo del Holocausto Yad Vashem, de Jerusalén, examinó minuciosamente las actas, los testimonios de los supervivientes y las pruebas documentales de aquel encierro milagroso. En un acto de profunda justicia histórica, varios de los principales artífices de esta gesta, entre ellos el párroco Antonio Dressino, la intrépida monja Margherita Bernés y el visionario ingeniero Pietro Lestini, fueron reconocidos póstumamente con el título ilustre de “Justos entre las Naciones”. Este homenaje, reservado para aquellos no judíos que arriesgaron su propia existencia para salvar a los perseguidos durante el Holocausto, dejó inscrito para siempre sus nombres en el Jardín de los Justos, recordando a las generaciones futuras que incluso en el momento más oscuro de la historia humana, cuando las tinieblas de la tiranía parecían envolverlo todo, la luz de la solidaridad, el coraje cívico y la caridad sin límites fue capaz de encender una llama indestructible en lo más alto de una cúpula romana.

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