La sospechosa detenida por la Policía de la Ciudad, de uniforme en la casa de una de sus víctimas

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En el mundo del delito, saber quién es quién puede ser complicado, en más de un sentido. La historia de “Erna”, o “Alicia”, o “Elva”, o como de verdad se llame, es un caso casi paradigmático. Empleada doméstica de oficio, ladrona de sus jefes según las acusaciones en su contra, “Erna-Alicia-Elva” hoy se encuentra detenida en una celda, a disposición de la Justicia porteña.

Supuestamente oriunda de San Pedro del Paraná, República de Paraguay, la mujer de 45 años -o de 46, depende del documento que use-, fue detenida por la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad el domingo 18 de este mes por la tarde, de mientras viajaba a bordo de un Toyota Allion sobre la General Paz, a la altura de Griveo. Un pequeño convoy de motos la rodeó. Así, la obligaron a descender. Viajaba junto a su pareja, Jabier -con be larga- Flor Paredes, un albañil de la Villa 31.

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El auto era el problema. La patente del Toyota coincidía con la de un vehículo usado en la fuga de un robo en ausencia de moradores, ocurrido tres días antes en una casa en la calle Lastra, un hecho investigado por el Juzgado N°55. Un empresario del rubro de los plásticos fue la víctima, según un informe del caso. La mujer paraguaya, de acuerdo a ese mismo informe, había entrado a trabajar a la casa tres días antes.

Video: la captura de "Erna" y su pareja, a cargo de la Policía de la Ciudad

La Policía requisó el auto. Encontraron 18 relojes, de marcas como Tag Heuer y Rolex, así como 310 dólares, un par de cadenas y pulseras de oro, y un DNI trucho. El auto había hecho un kilometraje prodigioso; descubrieron que había salido cruzado la frontera legalmente a Paraguay dos meses antes del arresto, para luego volver a entrar por un paso clandestino.

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Paredes dio su nombre, sin problemas. Y la mujer dio uno de tantos, el de “Erna”, con apellido. El nombre existe en los registros oficiales argentinos.

Corresponde al de una mujer extranjera, naturalizada, de 46 años, con domicilio registrado en Ituzaingó. La tal “Erna”, según registros de Migraciones, había entrado y salido de Argentina a Paraguay más de 40 veces en los últimos 17 años.

Luego, los investigadores descubrieron que esta mujer ya había salido en el diario. “Paraguaya desvalijó casa y se llevó hasta el perro ajeno”, tituló el sitio Extra el diciembre de 2021. Allí se ve a la mujer de la General Paz.

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Supuestamente, una familia bonaerense la había contratado en aquel entonces. Trabajó en esa casa durante cuatro meses. Al final, supuestamente, aprovechó que un día se fueron y los desvalijó también. Su antigua empleadora aseveró en un reportaje con TN que la doméstica se llevó hasta el perrito caniche, que se llamaba Pocho, blanquito, lanudo, chiquito. Tras la salida de ese reportaje, la misma acusada fue reconocida y acusada de robo dos meses más tarde por la pastelera y organizadora de eventos Romina Fuks.

Relojes y joyas incautados a la pareja

Usaba un nombre falso, según las crónicas de aquella época, “Elva María Vargas”, con un pasaporte paraguayo aparentemente falso. El nombre real sería otro, “Alicia Ledezma Algarín”. Ese también consta en registros argentinos: corresponde a una mujer de 45 años, con domicilio en Quilmes, sin empleos en blanco registrados en su historia.

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“Alicia Ledezma Algarín”, por otra parte, tiene dos acusaciones en su contra por robo, registradas en la Cámara Criminal y Correccional porteña. Una data de 2017; la otra, de 2026, ambas se encuentran radicadas en el Juzgado N°22.