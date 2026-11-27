José Fernández Codazzi, ex abogado de Laudelina Peña

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Laudelina Peña reaccionó a los gritos durante la declaración de su ex abogado, José Fernández Codazzi, en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. “¡Mentira!”, lanzó la tía del niño cuando el letrado relataba la versión de un supuesto atropellamiento que, según dijo, ella le había contado durante los primeros días de la investigación.

Codazzi declaró durante más de cuatro horas ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en una audiencia realizada en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Antes de comenzar, Laudelina y su pareja, Bernardino Antonio Benítez, lo relevaron del secreto profesional para que pudiera referirse a las conversaciones que mantuvo con ambos cuando los representaba.

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El abogado sostuvo que cree “completamente” en la inocencia de Benítez. Contó que lo contactó cuando el imputado estaba detenido y sin defensor, y que luego habló con Laudelina para formalizar su representación. Según afirmó, escuchó varias veces el relato de detenido y no advirtió contradicciones.

“Su relato era supercreíble, coherente. Creo completamente en su inocencia”, aseguró Codazzi, quien planteó que la investigación se orientó desde un primer momento hacia Benítez por indicaciones de Carlos Pérez, uno de los acusados por la desaparición del niño.

Antonio Benítez

El testimonio tomó otro rumbo cuando Codazzi recordó una conversación que, según dijo, mantuvo con Laudelina. “Él no sabe nada de lo que pasó”, afirmó que le dijo la mujer en referencia a Benítez. Ante su pregunta sobre qué había sucedido, Codazzi sostuvo que ella le respondió: “Fue un accidente”.

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Ese pasaje provocó la reacción de Laudelina, que interrumpió al testigo. La audiencia continuó luego de la intervención del presidente del tribunal, Fermín Ceroleni.

De acuerdo con el relato de Codazzi, Laudelina le dijo que Loan se había desorientado al volver del naranjal hacia la casa de su abuela Catalina, el 13 de junio de 2024. El abogado sostuvo que ella no vio el impacto, pero que escuchó un ruido, observó que la camioneta de Pérez y Victoria Caillava se detenía y que dos personas levantaban al niño para colocarlo en la caja del vehículo.

“Se bajaron, lo alzaron al nene y, básicamente, me dijo que lo tiraron atrás, en la caja de la camioneta”, declaró Codazzi. Todo ese relato fue atribuido por el abogado a lo que le habría contado Laudelina.

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Carlos Pérez y Victoria Caillava

También afirmó que Caillava amenazó a la tía de Loan y a su familia para que no hablara sobre el supuesto accidente. Según su versión, la ex funcionaria municipal le habría dado el botín del niño y le habría indicado dónde dejarlo para orientar la búsqueda hacia otro lugar.

“Entiendo que esa misma noche Laudelina plantó el botín”, expresó el letrado. Agregó que, de acuerdo con lo que le contó su entonces clienta, también se marcaron huellas cerca del lugar donde apareció el calzado.

Codazzi dijo que, cuando Laudelina le reveló que había dejado el botín, le sugirió presentar una denuncia por amenazas coactivas contra Pérez y Caillava. Esa fue la declaración que la mujer brindó ante la Justicia provincial en junio de 2024, cuando planteó por primera vez la hipótesis del atropellamiento.

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Más tarde, Laudelina sostuvo que esa versión era falsa y acusó a Codazzi de haberla presionado para mantenerla. Durante la audiencia de este jueves, su defensa pidió ampliar su indagatoria para responder a los dichos del ex abogado. El tribunal prevé tratar ese planteo en la próxima jornada, programada para el miércoles que viene.

Laudelina Peña

Codazzi fue citado a declarar la semana pasada, luego de presentarse voluntaria y sorpresivamente en la sala. Aquella fue la primera aparición pública del abogado después de haber sido condenado a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa, vinculada con la sustracción de un niño de seis años en Corrientes.

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En ese expediente, el tribunal consideró que había ayudado a ocultar información tras un ataque contra el padre del menor. La sentencia fue a fines de octubre y el abogado se encuentra en libertad porque todavía no quedó firme.