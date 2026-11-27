Se incendió una construccion en Chacarita

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Un incendio en una obra en construcción del barrio porteño de Chacarita dejó esta mañana seis hombres asistidos por inhalación de humo. El fuego fue controlado por el personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el fuego se desató a las 6.15 en la calle Concepción Arenal al 4051.

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Por el incendio, seis personas debieron ser asistidas

En el lugar trabajaron seis móviles del SAME, personal del cuerpo de Bomberos y de la Policía porteña y Tránsito de la Ciudad. Las seis personas asistidas son hombres adultos que se encontraban en la obra al momento del hecho.

Crescenti informó que no fue necesario evacuar edificios linderos ni trasladar heridos de gravedad a centros hospitalarios. Durante el incidente, un hombre de 80 años, dos de 50, dos de 30 y uno de 25 años recibieron asistencia y suministro de oxígeno en las ambulancias.

Incendio en una obra en construccion en Chacarita

“Esperaremos las pericias que va a hace bomberos, a ver qué es lo que desencadenó la carga de fuego. Bomberos logró dominarla, porque es todo madera esto. Por suerte no hay ningún edificio lindero de apartamento para que el humo tome esos departamentos y tengamos que evacuar”, dijo Crescenti, quien aclaró que tres de los afectados estaban en el fondo de la obra en construcción.

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Fuentes policiales indicaron a Infobae que el fuego se gestó sobre tirantes de madera en el primer piso. Según indicaron desde la fuerza de seguridad, de los afectados, tres son serenos de la obra y otro es un trabajador de una construcción lindera, quienes fueron rescatados conscientes. “Bomberos trabajó con dos líneas para apagar algunos focos”, agregaron las fuentes consultadas por este medio.

El fuego fue controlado por personal de Bomberos

El operativo del SAME terminó pasadas las 7 y solo permaneció una ambulancia en el lugar, a la espera de que concluyera el trabajo del personal de Bomberos. El tránsito estuvo completamente cortado durante las tareas de las autoridades.

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