Los animales fueron registrados a unos 3 mil metros de la costa (@necodrone)

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Un grupo de delfines comunes fue avistado el pasado domingo frente a la costa de Necochea, en una escena que quedó registrada desde el aire gracias a un dron y que permitió observar con claridad el desplazamiento de los mamíferos por las aguas del Atlántico.

Las imágenes fueron captadas por @necodrone, la página web que logró documentar el recorrido de los animales en el litoral bonaerense. Por sus características morfológicas, los ejemplares corresponderían a delfines comunes (Delphinus delphis), una especie perteneciente a la familia de los delfínidos que, aunque habitual en el Atlántico sudoccidental, no siempre ofrece registros tan cercanos a la costa.

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La identificación se apoya en rasgos físicos bien definidos: cuerpo estilizado, hocico alargado y una coloración característica que combina el lomo gris oscuro con el vientre blanco o gris claro, y zonas amarillentas y grisáceas en los flancos que forman un dibujo similar a un reloj de arena. Los adultos pueden medir entre 2,3 y 2,6 metros de longitud y pesar entre 70 y 150 kilogramos, de acuerdo con la información de Diario Necochea.

Los delfines comunes adultos alcanzan hasta 2,6 metros de longitud y presentan manchas en los flancos con forma de reloj de arena

Se trata de animales marcadamente sociables. Suelen desplazarse en grupos de entre 20 y 30 individuos, aunque son frecuentes las manadas de cientos e incluso miles de ejemplares. Su dieta se compone principalmente de pequeños peces que nadan en cardúmenes —como sardinas y anchoítas— además de calamares, y su técnica de caza suele ir acompañada de saltos y maniobras acrobáticas que realizan tanto en los traslados como durante la alimentación.

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La distribución de esta especie en el Atlántico sudoccidental incluye registros frente a las costas de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, tanto en aguas de la plataforma continental como en sectores más alejados del litoral. Su presencia frente a Necochea, por lo tanto, se enmarca dentro del área de distribución natural de la especie.

El registro del domingo ofrece una perspectiva aérea del nado de estos mamíferos, una vista que difícilmente se obtiene desde tierra.

Días antes también vieron tiburones en Mar del Plata

Un video difundido en redes sociales mostró varios tiburones nadando entre las olas, a poca profundidad y muy cerca de la costa de Mar del Plata. Las imágenes, registradas en la zona de Cardiel y publicadas por la cuenta de TikTok @lucasdiaz.long el 18 de noviembre, captaron a los animales desde la superficie, en un sector próximo a la rompiente. Según la identificación difundida, se trataría de ejemplares de tiburón bacota, una especie habitual del Atlántico Sur.

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Las imágenes fueron registradas en la zona de Cardiel

La aparición generó atención, aunque los especialistas fueron claros al respecto. Santiago Barbini, investigador del Conicet y especialista en biología y conservación de peces cartilaginosos, explicó en 0223 que las especies de tiburones que habitan la costa bonaerense “no representan ningún tipo de peligro para los bañistas en las playas”. Además, señaló que no conoce casos de ataques o heridas provocados por estos animales en la zona.

El bacota —cuyo nombre científico es Carcharhinus brachyurus— puede alcanzar aproximadamente tres metros de longitud y se alimenta principalmente de peces. Su presencia en aguas costeras responde a la dinámica propia del ecosistema marino: la costa bonaerense forma parte de las rutas migratorias de distintas especies de tiburones, que se acercan durante la primavera y el verano. Que aparezcan en sectores de poca profundidad forma parte de sus desplazamientos habituales por el ambiente natural, sin que eso implique una búsqueda de interacción con las personas.

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Ahora bien, los especialistas recomiendan mantener distancia y evitar tocarlos, perseguirlos o alimentarlos. La precaución cobra especial relevancia para quienes practican pesca recreativa y pueden encontrarse con un ejemplar al sacarlo del agua. Además, el tiburón bacota está considerado una especie vulnerable, por lo que su conservación depende, en parte, de evitar intervenciones innecesarias.