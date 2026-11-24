Una familia misionera aislada por la creciente de un río tuvo que ser rescatada por fuerzas argentinas y brasileñas

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Las intensas lluvias que afectaron el norte misionero provocaron que el curso de agua aumentara en forma acelerada su nivel. En poco tiempo, zonas del barrio Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Antonio se anegaron. Mirta Beatriz G. y sus hijos menores quedaron aislados y con riesgo de ser arrastrados por la creciente.

La pequeña localidad de algo más de 10 mil habitantes está ubicada a la vera del río San Antonio, un afluente del Iguazú que marca el límite extremo de Misiones con Brasil. En la ribera de enfrente está Santo Antônio do Sudoeste, ciudad del Estado brasileño de Paraná.

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De allí que en el operativo conjunto para poner a salvo a Mirta y sus hijos hayan participado el Comando Radioeléctrico y los Bomberos de la Policía misionera y rescatistas de la Defensa Civil brasileña.

El procedimiento comenzó a las 16.25. El personal interviniente colocó una soga que sirvió de guía y sostén para cruzar las aguas. A través de ese medio, ayudaron a Mirta y su familia a dejar su casa aislada por la creciente y pasar a tierra firme.

Una vez que fueron puestos fuera de peligro, se los trasladó hasta el domicilio de familiares. Todos resultaron ilesos.

Una familia misionera aislada por la creciente de un río tuvo que ser rescatada por fuerzas argentinas y brasileñas

Impacto de las lluvias

El Niño provoca intensas precipitaciones en el litoral argentino y en los estados del sur de Brasil. La gran cantidad de agua caída en poco tiempo genera situaciones como esta.

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Por estas horas, los equipos de emergencia mantienen el despliegue en los barrios costeros de San Antonio. Allí ya fueron evacuadas tres familias. Asimismo, en los barrios Villa Alta y Primero de Mayo se registraron tres viviendas afectadas y la interrupción del tránsito sobre las avenidas Juan Domingo Perón y San Martín. En estos sectores, los policías señalizaron las zonas inundadas y ejecutan controles periódicos para resguardar a los vecinos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la zona en estado de alerta amarilla por tormentas fuertes para el extremo norte misionero. El aviso se extiende hasta la noche del miércoles.

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En Bernardo de Irigoyen, otra localidad de esa área, se registró la inundación de viviendas en los barrios Hospital y Lote 46. Se estima que la lluvia caída en las últimas horas es superior a los 90 mm.

Según el informe consolidado por la Dirección General de Seguridad de la Policía, hasta las 14 horas se contabilizaron 31 personas evacuadas —14 niños y adolescentes y 17 adultos—, además de cinco viviendas inundadas, tres desbordes de arroyos y la caída de un poste, entre otras contingencias.

Sigue la alerta en Santa Fe, Paraná y Rosario

La capital entrerriana continúa en situación de evacuación según la medición realizada por Prefectura Naval este lunes. El Paraná frente al puerto de la ciudad está en 5,6 m, muy por encima de los 5 m que marca ese límite. El río se mantuvo en esos parámetros durante los últimos días.

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Según datos oficiales, la cantidad de personas asistidas suma 266. Unas 60 de ellas son jefes o jefas de familias que permanecen aisladas en las casas anegadas. Están allí para cuidar sus pertenencias personales de posibles robos. En el último mes, la cota creció 1,80 m según las mediciones de Prefectura.

Casi un millón de cabezas de ganado debieron ser evacuadas de islas y tierras bajas por la crecida del Paraná

Santa Fe, en tanto, hay 298 personas evacuadas por la creciente. El impacto en la capital santafesina se da por la suba del nivel del río y el riacho Santa Fe, brazos del Paraná, y la laguna Setúbal que bañan sus costas.

Si bien ambas capitales están casi enfrentadas, el impacto de la creciente es diferente debido a las condiciones geográficas. Santa Fe está en una planicie inundable. Es una zona baja de anegadizos. Su altura promedio sobre el nivel del mar es de entre 15 y 25 metros. Paraná, en tanto, es una meseta elevada y su costa frente al río es barrancosa. Está a 77 mt. sobre el nivel del mar.

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La preocupación por la creciente del río llegó también a Rosario. El agua alcanzó los 4,91 mt muy cerca de los 5 que marcan el nivel de alerta. La cota de evacuación, en tanto, se ubica en los 5,30 mt. En los últimos diez días, el Paraná creció 40 cm frente al puerto local.