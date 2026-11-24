La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 57 votos a favor la incorporación de $860 millones al Presupuesto General del Estado de 2026, una modificación que permitirá al Gobierno financiar obligaciones de cierre de año en áreas como Salud, Educación, Seguridad, Defensa, infraestructura y programas sociales.
La reforma fue solicitada por el Ministerio de Hacienda y se aprobó luego de que el pleno avaló la dispensa de trámites para acelerar el proceso legislativo. Los recursos provendrán de la colocación de títulos valores o Bonos del Estado, dentro del rubro de endeudamiento público.
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La medida incrementa las asignaciones del presupuesto vigente, aprobado en diciembre de 2025 por $10,555.58 millones. El decreto establece que el dinero servirá para atender compromisos que el Ejecutivo calificó como prioritarios e ineludibles durante el ejercicio fiscal de 2026.
Hacienda recibirá $374.4 millones para obligaciones del Estado
El mayor monto aprobado corresponde al Ministerio de Hacienda, que recibirá $374.4 millones. La partida cubrirá gastos de funcionamiento institucional, obligaciones generales del Estado y transferencias varias.
El segundo refuerzo más alto será para el Ministerio de Salud, con $147.75 millones. De ese monto, $107.75 millones se utilizarán para medicamentos, vacunas, insumos médicos y servicios de salud. Los otros $40 millones serán transferidos al Hospital Nacional El Salvador para financiar la continuidad del programa Doctor SV.
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El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología contará con $125 millones para compromisos asociados a la adquisición de dispositivos y tabletas del programa de Reducción de la Brecha Digital.
La modificación presupuestaria también otorga $77 millones al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. La cartera utilizará los fondos para proyectos de inversión pública y gastos de funcionamiento. El Ministerio de Agricultura y Ganadería recibirá $35 millones para gastos logísticos y operativos de los 61 agromercados y centrales de abasto.
Seguridad, Defensa y veteranos tendrán nuevas asignaciones
El Ministerio de Defensa Nacional tendrá $32.25 millones para cubrir los gastos operativos de la Fuerza Armada durante diciembre. El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia dispondrá de $15 millones para la gestión del sistema penitenciario y el cumplimiento de condiciones mínimas para las personas privadas de libertad.
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La Fiscalía General de la República recibirá $7.6 millones para funcionamiento institucional. La Procuraduría General de la República tendrá $2.3 millones para bienes y servicios básicos, además de la continuidad de la defensa pública, la mediación y la conciliación en todo el país.
El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial contará con $26.2 millones. De esa suma, $9 millones se dirigirán al fortalecimiento institucional de la cartera y $17.2 millones serán transferidos al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes para mantener los programas de prestaciones económicas y sociales.
La aprobación incluye $9.5 millones para el Ministerio de Relaciones Exteriores, destinados al funcionamiento de las sedes diplomáticas salvadoreñas en el exterior. La Presidencia de la República recibirá $8 millones para financiar la operación de sus secretarías y dependencias en diciembre.
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Con la entrada en vigencia del decreto tras su publicación en el Diario Oficial, el Ejecutivo podrá incorporar los $860 millones al presupuesto y efectuar las transferencias previstas para las instituciones beneficiadas.
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