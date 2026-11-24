Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 57 votos a favor la incorporación de $860 millones al Presupuesto General del Estado de 2026, una modificación que permitirá al Gobierno financiar obligaciones de cierre de año en áreas como Salud, Educación, Seguridad, Defensa, infraestructura y programas sociales.

La reforma fue solicitada por el Ministerio de Hacienda y se aprobó luego de que el pleno avaló la dispensa de trámites para acelerar el proceso legislativo. Los recursos provendrán de la colocación de títulos valores o Bonos del Estado, dentro del rubro de endeudamiento público.

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La medida incrementa las asignaciones del presupuesto vigente, aprobado en diciembre de 2025 por $10,555.58 millones. El decreto establece que el dinero servirá para atender compromisos que el Ejecutivo calificó como prioritarios e ineludibles durante el ejercicio fiscal de 2026.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la incorporación de 860 millones de dólares al Presupuesto General del Estado mediante la colocación de bonos.

Hacienda recibirá $374.4 millones para obligaciones del Estado

El mayor monto aprobado corresponde al Ministerio de Hacienda, que recibirá $374.4 millones. La partida cubrirá gastos de funcionamiento institucional, obligaciones generales del Estado y transferencias varias.

El segundo refuerzo más alto será para el Ministerio de Salud, con $147.75 millones. De ese monto, $107.75 millones se utilizarán para medicamentos, vacunas, insumos médicos y servicios de salud. Los otros $40 millones serán transferidos al Hospital Nacional El Salvador para financiar la continuidad del programa Doctor SV.

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El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología contará con $125 millones para compromisos asociados a la adquisición de dispositivos y tabletas del programa de Reducción de la Brecha Digital.

La modificación presupuestaria también otorga $77 millones al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. La cartera utilizará los fondos para proyectos de inversión pública y gastos de funcionamiento. El Ministerio de Agricultura y Ganadería recibirá $35 millones para gastos logísticos y operativos de los 61 agromercados y centrales de abasto.

El Ministerio de Defensa Nacional dispondrá de 32.25 millones de dólares para cubrir la operatividad de la Fuerza Armada en diciembre. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Seguridad, Defensa y veteranos tendrán nuevas asignaciones

El Ministerio de Defensa Nacional tendrá $32.25 millones para cubrir los gastos operativos de la Fuerza Armada durante diciembre. El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia dispondrá de $15 millones para la gestión del sistema penitenciario y el cumplimiento de condiciones mínimas para las personas privadas de libertad.

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La Fiscalía General de la República recibirá $7.6 millones para funcionamiento institucional. La Procuraduría General de la República tendrá $2.3 millones para bienes y servicios básicos, además de la continuidad de la defensa pública, la mediación y la conciliación en todo el país.

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial contará con $26.2 millones. De esa suma, $9 millones se dirigirán al fortalecimiento institucional de la cartera y $17.2 millones serán transferidos al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes para mantener los programas de prestaciones económicas y sociales.

La aprobación incluye $9.5 millones para el Ministerio de Relaciones Exteriores, destinados al funcionamiento de las sedes diplomáticas salvadoreñas en el exterior. La Presidencia de la República recibirá $8 millones para financiar la operación de sus secretarías y dependencias en diciembre.

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Con la entrada en vigencia del decreto tras su publicación en el Diario Oficial, el Ejecutivo podrá incorporar los $860 millones al presupuesto y efectuar las transferencias previstas para las instituciones beneficiadas.