La Policía identificó a la víctima fatal como Alan Nahuel Carrasco, luego de la realización de la autopsia

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Un joven de 19 años murió tras un vuelco en la Ruta Provincial 6, en jurisdicción de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, luego de que el automóvil en el que viajaba diera nueve tumbos y lo lanzara fuera del habitáculo durante la madrugada del viernes. El otro ocupante del vehículo, de 18 años, sobrevivió y recibió atención médica.

El siniestro ocurrió a las 2:28, según precisó el subcomisario Pascual Lara, al mando del operativo. Por circunstancias que todavía se investigan, el Nissan March en el que se desplazaban los dos jóvenes perdió el control sobre la calzada y comenzó una secuencia de nueve vuelcos consecutivos que lo dejó detenido sobre el lateral norte de la ruta. Durante esa trayectoria, ambos ocupantes salieron despedidos del interior del vehículo.

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La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local con lesiones de extrema gravedad. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, falleció horas después del impacto. Alrededor de las 4 de la madrugada, las autoridades tomaron conocimiento de su muerte. Tras la realización de la autopsia, la Policía confirmó su identidad: Alan Nahuel Carrasco, de 19 años, oriundo de la zona, según precisó Minuto NQN. La Municipalidad de Rincón de los Sauces difundió un mensaje de acompañamiento a los familiares y allegados de Carrasco.

El comunicado que compartió la Municipalidad de Rincón de los Sauces a través de sus redes sociales

El estado en el que quedó el Nissan March tras los nueve tumbos refleja la violencia del impacto. El rodado terminó completamente destruido y quedó a disposición de la justicia para las pericias. De acuerdo con lo informado por LM Neuquén, Lara confirmó que, hasta el momento, no se estableció quién conducía el automóvil ni qué factores provocaron la pérdida de control sobre la Ruta 6.

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En el lugar trabajaron en conjunto efectivos policiales, personal de salud y miembros de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, cuya prioridad fue asistir a los dos jóvenes y organizar su traslado.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, el joven de 18 años permanecía consciente, aunque presentaba un estado de confusión y no lograba expresarse con coherencia. Los bomberos realizaron una evaluación inicial y detectaron traumatismos y lesiones que, en ese momento, consideraron de carácter leve. Como medida preventiva, lo inmovilizaron antes de trasladarlo para que recibiera una evaluación más completa.

El sobreviviente recibió asistencia médica en Cutral Co y aportará su testimonio para reconstruir el hecho

Según informó Lara, el sobreviviente fue atendido en el hospital de Cutral Co y, posteriormente, regresó a Rincón de los Sauces. Cuando se recupere, será entrevistado para reconstruir lo sucedido, ya que su testimonio es considerado clave para sumar precisiones a las actuaciones en curso.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal Cintia Moya, del Ministerio Público Fiscal, quien dispuso las medidas para esclarecer el vuelco. Entre los puntos que deberá resolver la causa figura quién estaba al volante del March al momento del siniestro y qué circunstancias derivaron en la pérdida de control del rodado sobre la Ruta Provincial 6.

Las primeras actuaciones permitieron establecer que ninguno de los dos ocupantes permaneció dentro del automóvil durante los vuelcos. La pericia sobre el vehículo destruido forma parte del conjunto de diligencias dispuestas para reconstruir con precisión el desarrollo del accidente.