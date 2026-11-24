El cocinero Nahuel Aguilar falleció en el Hospital de Quilmes tras permanecer dos días internado en estado crítico por la explosión en Ezpeleta

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La trágica explosión en un local de comidas de Ezpeleta terminó con una víctima fatal, que falleció este lunes, después de estar dos días en estado crítico en el Hospital de Quilmes. El hombre de 32 años fue identificado como Nahuel Aguilar y era uno de los cocineros del comercio que había abierto sus puertas hacía dos semanas.

El joven había comenzado a trabajar en el local llamado Punto Spiedo, que el pasado sábado fue noticia después de una explosión por una presunta fuga de gas. Justamente, Aguilar habría sido el encargado de cambiar la conexión de las garrafas y todo apunta a que una falla en la manguera produjo el siniestro fatal.

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Uno de sus amigos lo despidió en redes sociales: “Adiós amigo mío, que tristeza enorme, y más de la manera en que paso, que dios te tenga en su santa gloria no merecías esto tantas vivencias y anécdotas, tantos recuerdos, desde la primaria éramos amigos”.

Y añadió: “Fuiste un tipazo. Fuerzas a la familia Aguilar, a su mamá, hermanas, hermanos, sobrinos... Hasta siempre Nahuel Alexander Aguilar siempre presente!”.

La despedida de un amigo de Nahuel Aguilar en redes sociales

El comercio estaba ubicado en la esquina de las calles Centenario y Bogotá, en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes. Había abierto apenas dos semanas antes del siniestro y esa noche funcionaba con el salón completo: horno spiedo vertical al fondo, heladera exhibidora junto a la entrada y mesas sobre la vereda. Según las imágenes registradas momentos antes de la explosión, el frente del local lucía una guirnalda de luces cálidas, sillas plásticas verdes sobre el cordón y un cartel luminoso que ofrecía pollos, guarniciones y combos para llevar.

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La detonación ocurrió en la zona de cocción, donde Aguilar manipulaba las garrafas. El propio trabajador declaró ante la Policía que creía que una de las mangueras de conexión había quedado mal colocada. Un testigo identificado como Reinaldo, que se encontraba apoyado sobre la pared exterior del comercio, contó que instantes antes escuchó un ruido similar al zumbido de una fuga de gas. “Va a explotar”, advirtió segundos antes del estallido, según sus propias palabras en declaraciones a TN.

El episodio se produjo en el peor momento posible en términos de concentración de personas: Ezpeleta celebraba esa noche su 154° aniversario con una feria de emprendedores y espectáculos musicales al aire libre. Las carpas blancas y las vallas metálicas de la feria ocupaban buena parte de la vereda y la calle frente al local. El locutor del evento pidió por micrófono una evacuación ordenada. “Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor vamos evacuando de a poquito”, se escucha en un video difundido tras el hecho. El show del grupo Los Leales, que actuaba cerca del lugar, fue suspendido.

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Las llamas se propagaron en el comercio ubicado cerca de Centenario y Bogotá, durante los festejos por el aniversario de la localidad (X: @miradadequilmes)

Las llamas que salieron del establecimiento alcanzaron el primer piso del inmueble. El jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes confirmó que se trató de una explosión seguida de un incendio, y precisó que la mayoría de las lesiones sufridas por las víctimas estuvieron relacionadas con la detonación. En total, el siniestro dejó siete heridos, incluido Aguilar.

Entre los demás afectados, una joven de 19 años fue derivada al Hospital de Quilmes con quemaduras en el rostro y heridas cortantes en un brazo. Su hermano también resultó lesionado y recibió atención médica. Una mujer de 22 años sufrió cortes en el cuero cabelludo y lesiones en la zona ocular por astillas de vidrio. Entre las víctimas hubo también una niña de 11 años, que padeció una herida cortante en la cabeza y fue llevada a un centro de salud por sus familiares. Otras dos mujeres fueron asistidas en el lugar sin necesidad de traslado. El resto de los heridos ya fueron dados de alta.

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En el operativo intervinieron efectivos policiales, bomberos, Defensa Civil, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y personal de las áreas municipales de Salud y Seguridad. La causa, en principio, fue caratulada como lesiones culposas, quedó a cargo de la Fiscalía N°22, que lleva adelante el peritaje para determinar el origen y las circunstancias exactas del hecho.