La institución policial ejecutó requerimientos emitidos por juzgados competentes contra padres señalados de evadir deberes familiares, en acciones que no reflejan el total nacional de denuncias ni expedientes abiertos registrados

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El incumplimiento de las obligaciones económicas hacia los hijos continúa siendo motivo de actuaciones judiciales y policiales en Honduras. La falta de pago de pensiones alimenticias puede llevar a los responsables desde requerimientos ante los juzgados de familia hasta investigaciones penales, órdenes de captura y sanciones establecidas en el Código Penal.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que durante lo que va de 2026 ha detenido a 21 personas a nivel nacional, señaladas por el delito de incumplimiento del deber de asistencia y sustento.

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De acuerdo con la institución, las detenciones se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes, luego de procesos relacionados con la evasión de responsabilidades familiares.

La mayoría de los requeridos son padres que no cumplieron con sus obligaciones de proporcionar los recursos necesarios para la manutención de sus hijos, una responsabilidad que abarca mucho más que entregar una cantidad de dinero mensualmente. Entre los derechos que deben garantizarse figuran la alimentación, vivienda, vestimenta, atención médica, educación y los cuidados necesarios para el desarrollo integral de los menores de edad.

La DPI recordó que estas obligaciones tienen fundamento legal y no pueden quedar sujetas únicamente a la voluntad de los progenitores. La responsabilidad de contribuir al sostenimiento de los hijos permanece incluso cuando los padres dejan de convivir o se separan.

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Juzgados de familia y registro de deudores morosos

La Corte Suprema de Justicia establece que las obligaciones alimentarias comprenden todos los recursos indispensables para el desarrollo de una persona: sustento, habitación, vestido, asistencia médica, formación integral y educación.

En su orientación oficial a la ciudadanía, el Poder Judicial explica que una pensión alimenticia es una cantidad de dinero que una persona debe entregar periódicamente a otra, por disposición judicial, para cubrir sus necesidades.

Los Juzgados de Letras de Familia reciben las demandas para evaluar las circunstancias y fijar la obligación económica de los progenitores. (Foto: El Heraldo)

Cuando una madre, padre o representante legal necesita reclamar alimentos para un menor, debe acudir al Juzgado de Letras de Familia, donde puede presentar la demanda correspondiente con orientación de un profesional del derecho. El juez analiza las circunstancias y determina la obligación económica que deberá cumplir la persona responsable.

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El sistema judicial hondureño también dispone de un mecanismo específico para quienes acumulan cuotas sin pagar: el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Este instrumento fue desarrollado mediante el Reglamento CSJ-01-2023, aprobado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, y tiene como finalidad fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de los menores de edad.

Según el reglamento, cuando una persona obligada mediante sentencia firme u otra resolución judicial homologada deja de pagar tres cuotas consecutivas o cinco alternas, puede ser incorporada al registro, siempre que haya sido requerida y no demuestre estar al día con sus obligaciones.

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El procedimiento contempla que la persona acreedora alimentaria, a través de su representante legal, solicite la inscripción ante el juzgado de familia correspondiente. Una vez recibida la solicitud, el juzgado debe requerir al deudor para que, dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación, demuestre que no está en mora o cancele la totalidad de las cuotas vencidas.

Las consecuencias pueden afectar directamente la actividad financiera y administrativa del deudor. Entre las restricciones contempladas se encuentran la apertura de cuentas bancarias, la obtención de préstamos, la emisión o renovación de tarjetas de crédito, la tramitación de pasaportes y la obtención o renovación de licencias de conducir.

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También existen limitaciones relacionadas con la apertura de establecimientos comerciales o industriales, y la posibilidad de impedir que una persona inscrita salga del país, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Condenas por evadir la asistencia familiar

Las consecuencias de evadir las responsabilidades alimentarias también están contempladas en el Código Penal hondureño, específicamente en el artículo 288, que tipifica el delito de incumplimiento del deber de asistencia y sustento.

El artículo 288 del Código Penal impone penas de uno a tres años de prisión a quienes reiteran el impago y desamparan a sus hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos contemplados en el primer párrafo del artículo, las penas pueden incluir servicios de utilidad pública de seis a 12 meses o multas de 180 a 360 días.

La norma también dispone que estos delitos requieren denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, aunque el Ministerio Público puede presentar la denuncia cuando la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad.

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Un caso que refleja la aplicación de estas disposiciones fue dado a conocer por el Ministerio Público el 6 de febrero de 2026, cuando informó sobre una sentencia condenatoria contra Carlos Geovany Valladares Lorenzana por los delitos de incumplimiento del deber de asistencia y sustento y desobediencia, en perjuicio de su hija menor de edad.